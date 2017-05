Biblioteca Zumbi dos Palmares comemora o seu 51º aniversário

A Biblioteca Pública Municipal Zumbi dos Palmares promove, amanhã (9), programação especial para comemorar seus 51 anos de história. Entre as diversas atividades programadas entre 9h até o fim da tarde estão as oficinas do Programa Esporte e Lazer da Cidade (PELC), com Contação de Histórias, Xadrez Gigante, mostras de violão e artesanato.

A Contação de Histórias tem dois momentos, às 8h e às 13h. A oficina de artesanato acontece de 13h30 às 17h30. As demais atividades funcionarão nos períodos matutino e vespertino.

O ônibus da Biblioteca Itinerante também estará presente na Rua Mariana (local do evento) como um centro cultural, oferecendo diferentes atrações.

HISTÓRIA E LANÇAMENTO

A Biblioteca Pública Municipal ‘Zumbi dos Palmares’ foi fundada através da Lei n°12, de 9 de maio de 1966. Seu acervo é composto por obras literárias, enciclopédias, livros didáticos e paradidáticos que englobam diversas áreas do conhecimento. Também estão disponibilizados para a população exemplares de escritores regionais, literatura em braile, uma seção especial com livros infantis (Gibiteca), obras estrangeiras e alguns periódicos.

No seu 51º aniversário a Biblioteca Pública Municipal Zumbi dos Palmares abrirá, às 11h, espaço para o relançamento do livro ‘Amar é Punk’. A obra é autora belo-horizontina Fernanda Mello.

AMIGOS DA BIBLIOTECA

Outro evento programado é a posse da nova diretoria da Associação de Apoiadores da Biblioteca Pública (Assabi). Os membros foram eleitos no dia 17 de abril, em assembleia geral aberta ao público.

A Assabi foi fundada há seis anos. Será empossada como presidente a escritora Carla Maria Cordeiro da Silva. Os demais membros são: vice-presidente – Maria Geralda Fontes; 1º secretário – Rubem Rezende Leite Junior e 2º secretário – Luzineth Faria Alves, tesoureiro – Maria de Lourdes Guimarães. No Conselho Fiscal, a presidência ficou com Rita de Cássia Souza Carvalho. Os demais membros são: Ruth Maria Corrêa Pacheco Aleixo de Almeida, Maria de Lourdes Souza e Zuleima Silva Rezende.

Serviço

A Biblioteca Pública Municipal de Ipatinga Zumbi dos Palmares está localizada na rua Mariana, 119, Centro, e conforme dados fornecidos pela Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, recebe em média 1.800 visitantes a cada mês, muitos deles vindos de cidades vizinhas.

Com um acervo de aproximadamente 47 mil exemplares, de gêneros e autores diversos, a Biblioteca funciona de segunda a sexta-feira, de 8h às 18h.