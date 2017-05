Beatles Remember e Madame Mim agitam o Garajão

Fazendo jus ao slogan “certeza de rock”, o espaço cultural Garajão, em Ipatinga, terá um tributo aos Beatles e a execução de grandes clássicos neste sábado (6), a partir das 21h. O show com os sucessos dos “garotos de Liverpool” estará sob responsabilidade da banda ipatinguense Beatles Remember, liderada pelo artista Vaninho Vieira. Já o grupo Madame Mim, da vocalista Diny Siman, passeia por várias fases do rock e também do jazz, de Janis Joplin a Amy Winehouse.

Há cinco anos a Beatles Remember foi idealizada pelo músico Vaninho Vieira. “A gente sempre teve a intenção de divulgar ainda mais a ‘beatlemania’ por todos os cantos do mundo”, afirma. Ainda segundo ele, há uma brasilidade nos arranjos e um jeito bem próprio no palco. “Músicas do espetáculo ‘Paul is Live’, uma homenagem aos 26 anos do primeiro show de Paul McCartney ao Brasil, foram incluídas recentemente em nosso repertório”, completa.

Além de Vaninho no violão e voz, a Beatles Remember tem Custódio de Sousa na guitarra, Leandro Cortezão na bateria, Marcelo Gomes no baixo e Rubim do Bandolim na guitarra midi.

MADAME MIM

Diny Siman no vocal, Juninho Ars na bateria, Guilherme Lopes no baixo e Rick Mob Bier na guitarra. A Madame Mim reúne músicos experientes e conceituados do cenário rock n’ roll regional. “Nosso show é uma viagem que levará o público a grandes clássicos, como Raul Seixas, Led Zeppelin, Rita Lee, Rolling Stones, AC/DC, Black Sabbath, Mutantes, Secos e Molhados e até Elis Regina”, diz o guitarrista Rick.

Serviço

Ingressos antecipados para o evento deste sábado estão à venda nas lojas Kim & Kris e Tenda, no Centro de Ipatinga. Também podem ser adquiridos no Barteco (Centro Comercial do Cariru). Já no Shopping Vale do Aço, estão disponíveis na Chilli Beans. Em Coronel Fabriciano podem ser comprados na Kahuna Tatoo e Body Piercing (Centro).