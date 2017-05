Banco de Alimentos de Ipatinga recebe duas toneladas de produtos

Nesta quarta-feira (10), o Banco de Alimentos de Ipatinga recebeu uma nova doação de hortifrutigranjeiros proveniente da Central de Abastecimento do município de São Sebastião do Anta. A operação é fruto da adesão de Ipatinga à Rede Leste do Banco de Alimentos (Relba).

Foram doadas ao entreposto ipatinguense, localizado no Bairro Planalto, aproximadamente duas toneladas de mexerica, mamão, banana prata, banana nanica e banana da terra, laranja, tomate, mandioca, batata doce e abacate. Outros 300 quilos/dia de hortifruti são assegurados na parceria com a rede EPA Supermercados, no Bairro Horto.

As frutas e legumes, que estão sendo separados no Banco de Alimentos, serão distribuídos a partir desta quinta-feira (11) para as entidades cadastradas na Secretaria Municipal de Assistência Social.