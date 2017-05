Avenida Maanaim recebe quase 1 km de defensas

Os secretários de Obras e de Serviços Urbanos e Meio Ambiente (Sesuma) de Ipatinga, Antônio Luiz Caram e Gilmar Luciano Alves, fizeram uma visita de inspeção às obras da Avenida Maanaim e adjacências na manhã desta terça-feira (2). O objetivo foi conferir de perto os últimos detalhes dos serviços programados para a região, que estão sendo finalizados.

Já foram instalados 400 metros de defensas na Avenida Maanaim, e outros 400 metros serão implantados nos próximos dias, sendo uma parte no trecho de ligação da via com os bairros Iguaçu e Cidade Nobre, cuja pavimentação asfáltica está em fase de conclusão.

Também nos próximos dias o trecho será sinalizado com a instalação de placas indicativas e pintura de solo. Além disso, está programada a iluminação do local. No encontro da Rua Amazonita com a Avenida Maanaim está sendo realizada a colocação de manilhas de drenagem pluvial. Ao longo da avenida têm sido feitos os cortes para colocação dos tachões refletivos (olhos de gato).

Além da definição de semáforos em novas posições da Avenida Guido Marliére, região da rotatória entre o Parque Ipanema, Iguaçu e Jardim Panorama, está concluída a pintura de solo, para melhor orientação dos motoristas.