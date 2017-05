Atletismo da Usipa disputa Campeonato Mineiro Sub-18

A equipe Usipa/Embasil/Gatorade disputa neste sábado (27), o Campeonato Estadual Mineiro Caixa de Atletismo Sub-18. Promovido pela Federação Mineira de Atletismo, o campeonato será disputado no Centro de Treinamento Esportivo da Universidade Federal de Minas Gerais – CTE/UFMG, em Belo Horizonte.

Segundo Sildemar Venâncio, coordenador de Atletismo da Usipa, a competição é considerada de grande importância aos atletas do clube, já que esta é a última oportunidade para garantir bons resultados ao ranking classificatório rumo ao Brasileiro.

A Usipa será representada por nove competidores, entre eles, Davi Cerqueira (arremesso do peso e lançamento do disco), Alef de Paula (lançamento do martelo e disco), João Vitor Andrade Moura (arremesso do peso e disco), João Vitor Honorato Ferreira (salto com vara), Matheus Silva (800m raso e 1500m rasos), Marcelo Ribeiro Sabino (1500m rasos e marcha atlética), Rhafaela Larissa Silva (400m rasos), Arthur José Silva (400m com barreiras), Jeferson Ferreira de Souza Junior (400m com barreiras).

“Vamos à capital com grandes objetivos. Atualmente, a categoria de base é o nosso principal foco. Nossos atletas estão se preparando desde outubro do ano passado. Esperamos ter um bom desempenho.”, destaca Sildemar.

A COMPETIÇÃO

O Campeonato Estadual Mineiro Caixa de Atletismo Sub-18 promove o intercâmbio entre as Associações e Clubes de Atletismo de Minas Gerais e proporciona a confraternização entre os participantes. As provas serão disputadas em duas etapas – na parte da manhã (entre 10h30 e 12h30) e à tarde (das 14h30 às 18h30).

O objetivo é proporcionar o aprimoramento físico e técnico aos atletas, servindo de parâmetro para eventos de nível mais elevado, como o Campeonato Brasileiro Interclubes, que será realizado em junho, na cidade de São Bernardo do Campo, em São Paulo.

NATAÇÃO

Já a equipe de Natação Usiminas/Univale/Sicoob/Usipa, composta por sete atletas, participa, neste fim de semana (26 a 28), do Torneio Sudeste de Natação Juvenil a Sênior. Realizada em Belo Horizonte, nas piscinas do Minas Tênis Clube, a competição reunirá 28 agremiações e mais de 370 nadadores de Minas Gerais.

Dispostos a conquistar os melhores resultados, os nadadores Jayme Rezende, Marcus Braga, Matheus Henrique Costa, Raul Morais, Roberta Martins, Samuel Guedes e Vitor Lopes, seguem em busca de novos índices para os campeonatos estaduais e nacionais que acontecem nos próximos meses.

A coordenadora de Natação do clube, Sheila Dias ressalta a importância do Torneio. “O Sudeste é um campeonato de alto nível técnico e gera índices para competições importantes no calendário estadual e nacional. A participação dos nossos atletas demonstra a qualidade do trabalho que realizamos na Usipa”, afirma.

Os atletas Raul Morais, Vitor Lopes e Matheus Henrique Costa fazem parte dos beneficiados do projeto Ecomov/Natação Ano II, aprovado na lei de incentivo ao Esporte do Governo de Minas Gerais, e patrocinado pelas empresas Usiminas e Univale por meio da renúncia fiscal do ICMS. Outros 77 nadadores do clube tricolor também participam do projeto.

Já os atletas Marcus Braga, Roberta Martins e Samuel Guedes treinam no Centro de Treinamento Esportivo em Belo Horizonte e defendem a bandeira da Usipa. O Centro de Treinamento é uma parceria entre a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e o Governo do Estado de Minas Gerais, por meio da Secretaria de Estado de Esporte e da Juventude (Seej), que visa o estabelecimento de uma política integrada de desenvolvimento técnico-científico de atletas, treinadores e graduandos dos diversos cursos integrantes da equipe multidisciplinar.