Aos 50 anos, álbum dos Beatles ganha edição comemorativa

Há 50 anos, no lançamento do álbum dos Beatles “Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band” o planeta Terra descobriu que o pop rock podia a soma de inúmeros estilos. como rockabilly, vaudeville inglês, music hall americano, big band, música erudita, indiana, circo, jazz, blues, até absorver Stockhausen. O rock passou a fazer parte da alta cultura. Na próxima sexta-feira (26), a banda do Sargento Pimenta (Sgt. Pepper’s) estará de volta.

O álbum “Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band” será relançado mundialmente, mais completo e luixuoso. O que antes era um elepê duplo, gravado em mono e tesouro de colecionadores de bolachas, ressurge em mix estéreo, com áudio 5.1 surround, potencializando ao máximo o experimentalismo das gravações originais, comandadas por George Martin, agora entregues ao talento de seu filho Giles Martin.

“Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band” chega ao mercado em dois formatos: CD e vinil. Ou numa caixa com vários mimos: CD, DVD, Blu-ray, vídeos, fotos, memorabilia, um livro de capa dura de 144 páginas e um inédito filme com o making of de Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band, produzido em 1992.

É uma coletânea de outtakes e 30 versões alternativas exumadas dos arquivos, inclusive as duas primeiras faixas gravadas para os álbuns originais, Penny Lane e Strawberry Fields Forever, e que deles sobraram e saíram num single de face dupla. Das novidades, as mais esperadas são o primeiro teste de Lucy in the Sky with Diamonds, um arranjo instrumental de George Martin para She’s Leaving Home e um Lovely Rita animado por um lero-lero entre Paul, John e George.

Sgt. Pepper era um caleidoscópio do seu tempo, da cultura psicodélica londrina, do Flower Power e seus baratos, um prelúdio alegre e por vezes nostálgico à utopia que a juventude de 68 levaria às ruas menos de um ano depois. Gravado entre 24 de novembro de 1966 e 21 de abril de 1967, o disco chegou às lojas em 1.º de junho. Sete faixas no lado A, seis no lado B, 39 minutos e 52 de som.

FENÔMENO

Foi um lançamento mundial simultâneo, uma novidade. Sgt. Pepper vendeu de imediato 11 milhões de cópias só nos EUA. Outra novidade: a capa e a contracapa (com as letras de cada faixa), que foi escolhida pela crítica como a melhor do Século XX. A partir de um esboço rabiscado por McCartney, os designers Peter Blake e Jann Haworth juntaram-se ao desenhista Robert Fraser e montaram uma colagem de fotos com dezenas de celebridades das mais variadas procedências e heróis infantis e juvenis do quarteto, de difícil reconhecimento fora da Inglaterra.

Sgt. Pepper nasceu de uma crise – de identidade e criatividade. Os Beatles não suportavam mais participar de shows e ouvir aqueles gritinhos histéricos das fãs. “Não queríamos mais ser tratados como adolescentes, mas como adultos”, desabafou McCartney. “E fazer experiências musicais e sonoras em estúdio, irreproduzíveis em apresentações ao vivo.” E assim surgiu o Clube dos Corações Solitários de Sargeant Pepper, alter ego inspirado numa banda militar eduardiana.

Três dias depois do lançamento do álbum, Jimi Hendrix surpreendeu Paul, John, George e Ringo abrindo um show em Londres com uma interpretação personalíssima do tema que dá título ao disco. Mas ainda não é esse o melhor episódio do folclore de Sgt. Pepper. Terminada a mixagem, o quarteto levou uma cópia em acetato ao apartamento da cantora Cass Elliot (Mama Cass), em King’s Road. Já (ou ainda) eram seis da manhã quando puseram o disco para tocar, no volume máximo e com as janelas abertas. As janelas vizinhas se encheram de gente. Que ouviu sem reclamar, em primeira mão, o futuro Disco do Ano. Ou do século, na opinião de milhões de beatlemaníacos.