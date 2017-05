Aciapi e CDL estudam auxílio para reforma do IML de Ipatinga

A Associação Comercial, Industrial, Agropecuária e de Prestação de Serviços de Ipatinga (Aciapi) e a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Ipatinga realizaram reunião com o chefe da Polícia Civil de Ipatinga, delegado regional Helton Cota, para discussão sobre a precariedade das instalações do Instituto Médico Legal (IML). O encontro contou com a presença do presidente da Aciapi, Luís Henrique Alves; presidente da CDL, Cláudio Zambaldi; de outros diretores das entidades e do gerente-executivo da Agência de Desenvolvimento de Ipatinga (ADI), Amaury Gonçalves.

O delegado relatou durante o encontro que a atual estrutura do IML de Ipatinga é inadequada e totalmente obsoleta. “Estamos trabalhando para resolver esta situação há mais de seis meses. Parte do prédio do IML foi condenado pelo Corpo de Bombeiros e, além disso, não podemos promover grandes reformas, pois o local está dentro de uma área de preservação ambiental. Podemos apenas fazer pequenas reformas até que um novo espaço seja construído”, informa.

O IML de Ipatinga, construído há mais de 40 anos e sediado no Cemitério Parque Nossa Senhora da Paz atende 16 municípios da Região e Colar Metropolitano do Vale do Aço. Luís Henrique enfatizou que as entidades irão estudar uma forma de auxiliar à Polícia Civil. “Pedi ao delegado Helton que fosse enviado relatório com as demandas das reformas do IML, iremos ver como podemos ajudar a corporação”, pontua.

Cláudio Zambaldi ressalta que a Aciapi e CDL também estão evolvidas com outros projetos da Polícia Civil e reitera o apoio das entidades em relação à reforma do Instituto Médico Legal. “A Polícia Civil pode contar com a associação e CDL para mais uma parceria. Esta comissão foi criada para unir forças e juntos encontraremos a solução deste problema”, salienta Cláudio.

O delegado agradeceu a comissão pelo interesse em auxiliar a Polícia Civil e afirmou que além das entidades, a corporação busca outras parcerias para solucionar o problema de forma mais breve possível. “Já estamos em contato com todos os municípios que usufruem dos serviços do IML, bem como representantes da sociedade civil organizada para parcerias a fim de solucionarmos esta questão o mais rápido possível. A Aciapi e CDL vêm para agregar ainda mais forças para que a Polícia Civil preste um trabalho de qualidade para toda a população”, concluiu o delegado regional.

Uma comissão com sete membros das entidades foi constituída para se inteirar junto à Polícia Civil e tentar buscar melhorias para as instalações do órgão.