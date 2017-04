Yara Tupynambá reinaugura “A imprensa”, seu primeiro painel

A artista plástica Yara Tupynambá reinaugura o seu primeiro painel “A Imprensa”, nesta quinta-feira (27), na Casa do Jornalista, em Belo Horizonte. Esta foi a primeira vez que a peça passou por um processo completo de restauração, no qual parte da pintura foi refeita e os estragos provocados por cupins na madeira foram recuperados.

O painel de 5,5 x 2,7 metros, que ocupa uma parede inteira da Casa do Jornalista, retrata uma sequência de cenas que mostram as atividades jornalísticas, desde a apuração do fato, o tratamento da notícia na redação, o registro fotográfico, a diagramação, impressão e distribuição do jornal até a produção e veiculação da notícia na TV.

Yara ressalta que o painel ganhou ainda mais importância com o passar dos anos. Afinal, mais de 50 anos depois, o próprio processo de produção jornalística mudou e muitos equipamentos, como a máquina de escrever e o linotipo caíram em desuso. “O painel passou a ser maior, passou a ser um documento de memória do jornalismo”, explica.

A recuperação do painel teve início em dezembro de 2016, com o apoio do Mercantil do Brasil, e foi a maior restauração já feita pela artista em uma obra sua. “Estamos satisfeitos em apoiar um projeto desse porte, e de uma artista tão importante para a cultura nacional como a Yara Tupynambá”, enfatiza o diretor executivo Financeiro, de Relacionamento com Investidores e de Marketing, Roberto Assumpção.