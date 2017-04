Usipa recebe o Torneio Rio Doce de Natação

Neste sábado (29), as piscinas da Usipa, em Ipatinga, estarão agitadas, com o Torneio Regional Rio Doce de Natação. O evento contará com a participação da Sociedade Recreativa Filadélfia, de Governador Valadares, e da equipe Usipa/Usiminas/Univale/Sicoob/Ecomov. As competições ocorrem em duas etapas, sendo a primeira às 8h e a segunda às 15h.

Esta será a primeira competição do calendário e segundo o técnico das categorias petiz, infantil e juvenil, Alexandre Watanabe, os atletas estão motivados e bem preparados para o campeonato. “Os atletas vêm se empenhando muito nos treinos, estão animados para o torneio e vão dar o melhor em busca de bons resultados. Temos grandes chances de adquirir ótimas marcas”, garante Watanabe.

O torneio reunirá atletas regionais das categorias mirim a juvenil. A equipe de competição da Usipa, composta por alunos beneficiários do Projeto Ecomov Natação Ano II, competirá com 80 nadadores. Com o apoio da Usiminas e Univale, o Ecomov/Natação Ano II é um projeto aprovado na lei de incentivo ao Esporte do Governo de Minas Gerais, por meio de renúncia fiscal do ICMS. O projeto beneficia dezenas de atletas e em seu segundo ano de execução já contribuiu muito para a evolução da equipe.

“Todos os alunos estão preparados e aprimoraram muito suas técnicas desde o início do projeto. Estamos confiantes de que teremos conquistas significativas”, declara Rômulo Assis Ferreira, técnico da categoria mirim.

Segundo a coordenadora de Natação da Usipa, Sheila Dias, o Torneio Rio Doce tem como principal objetivo a conquista de índices para os próximos campeonatos de nível estadual e nacional.