Usipa realiza Curso de Arbitragem de Voleibol

A Usipa irá sediar em Ipatinga, a primeira etapa do Curso de Arbitragem, promovido pela Federação Mineira de Voleibol (FMV). O treinamento será ministrado pelo coordenador de Arbitragem da FMV, Alair Lúcio.

Detentor de um extenso currículo, Alair já participou de 22 edições da Superliga de Voleibol, além de atuar em jogos da Liga Mundial de Vôlei e Campeonatos Sul-Americanos. O curso será desenvolvido no Ginásio Poliesportivo do clube, no Bairro Horto, de 28 de abril a 1º de maio, das 8h às 18h.

O curso de arbitragem faz parte de um grande projeto, visando o desenvolvimento do voleibol regional. A última formação para árbitros do Vale do Aço foi realizada em 2002. De acordo com Josias Alves Silva, coordenador de Voleibol da Usipa, o curso contará com 45 participantes da região do Vale do Aço e do Vale do Rio Doce. “Este quantitativo de participantes é um recorde em curso de arbitragem promovido pela FMV, dessa forma, esperamos realizar um grande evento, contribuindo para a formação de dezenas de novos árbitros, que poderão atuar durante os jogos da AR-4”, destaca Josias.

SEGUNDA ETAPA

A segunda e última etapa do curso de arbitragem ocorrerá no próximo fim de semana (05 a 07 de maio), quando os participantes serão avaliados. Para receber o certificado é preciso ter uma pontuação mínima de 60% nas provas teórica e prática.

Os estudantes de Educação Física que participarem do curso, além de se formarem árbitros, poderão adquirir horas complementares para o estágio curricular, essencial para a formação acadêmica.