Supermercados ficam abertos em mais um feriado

Deverá grande o movimento em supermercados, açougues, casas de carne, hortifrútis, mercearias, varejões e sacolões, no último dos três feriados de abril em Ipatinga, neste sábado (29), quando será celebrado o aniversário de emancipação do município. Por força de Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) celebrada entre os representantes dos patrões e dos empregados, o setor está autorizado a funcionar das 8h às 18h.

“Será um fim de semana estendido até a segunda-feira, quando tudo para devido ao Dia do Trabalhador. Então nossa expectativa é que as compras sejam antecipadas pelos consumidores, gerando ótimas vendas para supermercadistas e nos demais estabelecimentos do segmento”, afirma José Maria Facundes, presidente do Sindicato do Comércio Varejista e Atacadista (Sindcomércio) do Vale do Aço. O setor está autorizado a funcionar somente em Ipatinga, enquanto em Timóteo, onde também é feriado, todo o comércio estará fechado.

Também de acordo com o dirigente patronal, será recesso para os demais segmentos do comércio e serviços, com exceção de farmácias, postos de combustíveis e outros serviços básicos. No Shopping Vale do Aço, cinema e praça de alimentação funcionam em horário normal e a abertura das lojas do mall é facultativa.

Na segunda-feira (1º), Dia do Trabalhador, todo o comércio de rua estará fechado. No Shopping, Praça de Alimentação e Cinema permanecem com funcionamento normal. “A partir de domingo a CCT não estará mais vigente, e já estamos negociando com os sindicatos laborais a abertura de supermercados e o restante do setor em alguns dos próximos feriados de 2017”, antecipa Facundes.