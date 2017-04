Sebrae e Cenibra possibilitam competitividade nos pequenos negócios

Organizados e capacitados em processos de gestão, pequenos empreendedores e prestadores de serviço de Belo Oriente e Cachoeira Escura estão se qualificando para agregar mais competitividade aos seus negócios. Os empreendedores participam do projeto de Encadeamento Produtivo com a Cenibra, realizado pelo Sebrae Minas e que promove ações junto à cadeia de produtiva da indústria de celulose.

Desde o começo de 2016, sete empresas participam de capacitações junto ao Sebrae Minas. O objetivo é desenvolver os segmentos de mercado, visando o pleno atendimento dos requisitos da cadeia produtiva da Cenibra, com vista à ampliação de negócios e melhorias na competitividade desses empreendimentos, entre outros avanços. Fazem parte do programa: Padaria Kidelícia, HCL Centro automotivo, Eletrolak, Depósito Oriente, Depósito Maxibelo, Vidroart e Bike Ferreira. Além da importância para o bom funcionamento da cadeia produtiva, as empresas participantes agregam muito à região onde atuam, uma vez que a contratação de mão de obra é feita nos municípios onde irão atuar, garantindo empregos e renda.

No ano passado, as empresas participaram de ações como o curso de planejamento estratégico e de vendas, gestão por indicadores, consultorias financeiras e a Feira Brasileira do Varejo (Febravar), evento que foi uma oportunidade para os lojistas buscarem inovação e serviços diferenciados para seus negócios.

Através do projeto desenvolvido pelo Sebrae Minas, alguns gargalos foram detectados nas empresas e corrigidos, por meio de algumas soluções implementadas, como: relatórios gerenciais, desenvolvimento de planilhas com a visão do todo, redução do custo com horas extras, formação de preço com critério de rateio de custos fixos e redução do custo fixo de mão obra. Para a analista do Sebrae Minas, Larissa Mafra, a expectativa com esse projeto é que os pequenos negócios se qualifiquem para atender não apenas a Cenibra, mas qualquer outra grande empresa.

De acordo com os empresários participantes, o projeto de capacitação de fornecedores foi de extrema importância, já que contribuiu para que eles pudessem conhecer melhor as etapas de desenvolvimento de seus negócios e, a partir daí, colocar em prática o conhecimento adquirido durante as atividades. Para eles, a capacitação valorizou o potencial da região e, em meio a tantos desafios, esse seria o melhor caminho para o sucesso.

ENCADEAMENTO PRODUTIVO

O projeto foi criado a partir da análise do poder de compra local realizada pela Cenibra e pelo Instituto Cenibra. Com esse diagnóstico, a empresa demandou ao Sebrae Minas um plano de capacitação, para contribuir de forma eficaz com o desenvolvimento da cadeia de fornecedores locais.

Voltado para microempreendimentos, empresas de pequeno porte do setor industrial, produtores rurais de palmito pupunha, prestadores de serviço florestal e artesãos que fazem parte da cadeia produtiva ou são potenciais fornecedores de suprimentos da Cenibra, no Vale do Aço, o programa tem o objetivo de desenvolver esses segmentos, visando ao pleno atendimento dos requisitos da Cenibra.

Além da possibilidade de ampliar negócios com os fornecedores locais, a Cenibra contribui para aumentar a competitividade dos pequenos empreendimentos que estão em seu entorno. Pelo programa, as grandes empresas conseguem ter uma atuação que gera ainda mais valor à região onde atuam, fomentando a geração de emprego e renda para a população local.