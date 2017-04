Samu Regional não sai do Vale do Aço

Em reunião com representantes do governo estadual na Cidade Administrativa, em Belo Horizonte, nesta terça-feira (25), o presidente da Câmara Municipal de Coronel Fabriciano, Leandro Xingó, o Xingozinho (PSD), foi informado de que não existe nenhuma determinação do Estado para que haja gestão dividida do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) Regional entre o Vale do Aço e a região de Governador Valadares. Ao também receber do Governo do Estado a informação de que o Vale do Aço é até o momento uma das últimas regiões de Minas sem Samu Regional, o presidente Xingozinho não poupou críticas à falta de representatividade política de deputados que se dizem da região.

“Temos muito a lamentar que o Vale do Aço fique aquém de outras regiões que, já há algum tempo, foram contempladas com a implantação do Samu. A nossa carência em relação a esse serviço se justifica claramente pela falta de representatividade política e por falta de competência dos nossos deputados estaduais. Isso nos entristece muito, mas estamos lutando para que o Vale do Aço logo tenha, verdadeiramente, exclusivamente e definitivamente, o seu Samu Regional”, enfatizou o vereador Xingozinho, que foi recebido pela diretora de Políticas e Gestão Hospitalar do Estado, Juliana Colen, e pela coordenadora estadual de Urgência e Emergência, Kelly Barros Fortini.

Os vereadores fabricianenses Roberto Rodrigues, o Beto Cavaleiro (PMDB), e Nélio Damasceno, o Nélio do Abacaxi (PTdoB), também participaram da reunião em Belo Horizonte. “Reiteramos que não há nenhuma determinação do governo estadual em unificar esses dois consórcios, que são reconhecidos pelo Estado, assim como ele (Estado) também reconhece as duas regiões abrangidas por esses consórcios”, ratificou Kelly Fortini.

BOATOS

Diante da posição informada pelo Governo do Estado, o presidente da Câmara de Fabriciano concluiu que a possibilidade de gestão unificada do SAMU Regional do Vale do Aço entre o Consórcio Intermunicipal de Saúde dos Vales (Cisvales) – com sede em Ipatinga – e o Consórcio Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência e Emergência do Leste de Minas (Consurge) – sediado em Governador Valadares – não passou de “mera boataria”.

“Estamos aqui na Cidade Administrativa para tranquilizar a nossa população e dizer que não existe nada disso por parte do governo estadual, já que o Estado reconhece as duas regiões e os dois consórcios. Não temos nada contra o povo de Governador Valadares e região, mas queremos a nossa gestão do Samu Regional regional no Vale do Aço. Lutamos por algo que nos é legítimo. Os prefeitos da região também estão envolvidos nisso, especialmente o nosso prefeito Marcos Vinícius (PSDB), que é vice-presidente do Cisvales e que igualmente tem se dedicado a essa questão”, frisou o Xingozinho. “Agendaremos uma audiência com o Ministro da Saúde, Ricardo Barros, juntamente com a nossa bancada federal, para reiterarmos nossa posição e selarmos todas as questões referentes a esse assunto”, concluiu.