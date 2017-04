Prêmio Sesi Literatura irá premiar escritores industriários com R$ 26 mil

O 4º Prêmio Sesi Literatura encerra suas inscrições no próximo dia 13 de maio. A premiação é uma iniciativa da Gerência de Cultura do Sesi MG e incentiva trabalhadores da indústria mineira e seus dependentes a escrever prosa e verso, como forma de promover o hábito da leitura e despertar o interesse pela literatura, além de concorrer aos prêmios.

Para as duas categorias da premiação o tema é livre, qualquer assunto pode servir de inspiração. Os primeiros colocados de cada categoria receberão R$ 6 mil; os segundos, R$ 4 mil; e os terceiros R$ 3 mil. Os 15 classificados de cada uma também terão a sua criação publicada no livro Sesi Literatura em Prosa e Verso, que será lançado no dia 5 de agosto, em noite de autógrafos, no Teatro Sesiminas, em Belo Horizonte.

O mediador cultural do Sesi, Maurício Trindade, está percorrendo todo o Estado para divulgar o 4º Prêmio Sesi. Já foram visitadas 45 empresas de 13 cidades, nas Regionais Centro-Oeste, Zona da Mata, Norte e Sul. Mais de 4.200 pessoas foram atendidas, entre industriários e jovens aprendizes do Senai.

Serviço

Quem pode participar?

Trabalhadores das indústrias do estado de Minas Gerais e seus dependentes diretos (filhos e cônjuge), maiores de 14 anos.

Estagiários e menores aprendizes podem participar desde que comprovem vínculo contratual em vigência válida e mínima de 3 meses, no período de realização do 4º Prêmio Sesi de Literatura.

Como se inscrever?

O candidato deverá redigir seu texto em uma das duas categorias do 4º Prêmio Sesi de Literatura — Prosa ou Verso.

Cada candidato pode se inscrever com apenas um texto e em apenas uma categoria.

Em seguida, deverá providenciar a documentação solicitada no Capítulo VI do Regulamento.

Depois de toda a documentação impressa e preenchida, colocar tudo em um envelope pardo lacrado e entregá-lo na unidade do Sesi ou Senai mais próxima de sua casa ou enviar via correio para o seguinte endereço: Sesi Gerência de Cultura – Avenida do Contorno, 4456 – 9º andar – Bairro Funcionários – 30.110-028 – Belo Horizonte – MG.