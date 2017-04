Prefeitura de Ipatinga sinaliza avenidas Guido Marliére e Maanaim

Começaram nesta terça-feira (19), a serem colocadas defensas (guard-rails) em alguns trechos da Avenida Maanaim, em Ipatinga, como parte das obras de readequação da via. Ao longo de toda a avenida estão sendo aplicados tachões refletivos (olhos de gato ou de tartaruga), visando reduzir os riscos de acidentes noturnos.

Outra ação iniciada foi a colocação dos postes onde serão instalados os semáforos junto à rotatória que liga os bairros Jardim Panorama e Iguaçu e o Parque Ipanema. Dois sinais vão funcionar em novas posições nos sentidos Canaã-Iguaçu e Iguaçu-Jardim Panorama. Um terceiro vai regular o trânsito na saída da Avenida Maanaim, para acesso à Avenida Guido Marliére e Parque Ipanema.

Nesta parte da obra está sendo finalizada a ligação da rotatória com a Avenida Burle Marx, e o canteiro também começa a receber gramado, assim como a própria Avenida Maanaim. Estão sendo executadas paralelamente as pinturas de sinalização de solo. Já o muro de arrimo nas imediações da Escola Técnica Vale do Aço está em fase de conclusão.

A Avenida Maanaim continua sendo usada como canteiro de obras para as diversas atividades em andamento. Os trabalhos são executados pelas Secretarias Municipais de Obras e de Serviços Urbanos e Meio Ambiente.