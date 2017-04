No Vale do Aço, supermercados e lojas abrem somente em Ipatinga

Em Ipatinga, os supermercados, açougues, casas de carne, hortifrútis, mercearias, varejões e sacolões estão autorizados a funcionar nesta sexta-feira (21), feriado de Tiradentes, graças à Convenção Coletiva de Trabalho (CCT). O setor está autorizado a funcionar somente em Ipatinga, enquanto em Coronel Fabriciano e Timóteo todo o comércio estará fechado.

Será recesso para repartições públicas e demais segmentos do comércio e serviços, com exceção de farmácias, postos de combustíveis e outros serviços básicos. No Shopping Vale do Aço, cinema e Praça de Alimentação também funcionam.

Supermercados e demais lojas do setor têm autorização para abrir das 8h às 18h não só nesta sexta-feira (21), mas também no próximo sábado (29), aniversário de emancipação do município. A jornada máxima de trabalho permitida a cada empregado é de oito horas, sempre respeitando turmas e turnos de trabalho com qualquer tipo de prorrogação proibida.

De acordo com o presidente do Sindicato do Comércio Varejista e Atacadista de Bens e Serviços (Sindcomércio) do Vale do Aço, José Maria Facundes, a quantia recebida pelo trabalho nos dias de feriado terá de ser paga na remuneração de abril. “Sempre é bom lembrar que supermercados e o restante do segmento estão autorizados a abrir, mas não obrigados. Então, de acordo com o histórico de funcionamento em feriados, se o comerciante entender que é mais interessante manter as portas fechadas, assim poderá fazê-lo”, reforça o dirigente sindical. O funcionário escalado para trabalhar nos feriados receberá a garantia mínima de R$ 76 por dia.