Música caipira e stand up são atrações no Centro Cultural Usiminas

O Teatro do Centro Cultural Usiminas recebe espetáculos de música e teatro neste fim de semana. Na sexta-feira (28), o cantor Luizinho da Viola e banda apresentam o show “Caipira e Não Nego – 4ª Edição – Os Tropeiros”, às 20h. No domingo (30), véspera de feriado, o humor do canal no Youtube Parafernalha chega à Ipatinga com o stand up “Incena”, às 18h, com participação dos atores André Teixeira, Douglas Felix, EdGama e Ramon Bellan.

No show “Caipira e Não Nego – 4ª Edição – Os Tropeiros” o público vai conferir um repertório recheado de música de raiz, muita moda de viola e clássicos sertanejos. Nesta quarta edição, o espetáculo homenageia os tropeiros em um resgate da memória dos caipiras que fizeram parte da construção do Brasil em várias localidades. O show promete levar o público a uma viagem pela cultura de raiz com muita música e “causos”.

HUMOR

Com 10 milhões de seguidores no Youtube, o Canal Parafernalha é um dos maiores canais de humor do mundo. Da rede mundial para o palco dos teatros, quatro principais atores do canal se unem para o stand up “Incena”.

Sem cenário, nem figurino, André Teixeira, Douglas Félix, Ed Gama e Ramon Bellan prometem boas risadas ao satirizar fatos do cotidiano como trânsito, filas de banco, relacionamentos, notícias, a rotina e particularidades dos próprios comediantes.

Serviço

28/4 – Caipira e Não Nego – 4ª Edição – Os Tropeiros

Horário: 20h

Local: Teatro do Centro Cultural Usiminas

Classificação: livre

Vendas na bilheteria e site www.eventim.com.br: R$ 15, meia entrada estendida a todas as categorias até 2 horas antes do espetáculo. Faltando 2 horas: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia-entrada para estudantes, professores, menores de 18 anos e maiores de 60)

30/4 – Incena – Stand Up com atores do Parafernalha

Horário: 18h

Local: Teatro do Centro Cultural Usiminas

Classificação: livre

Vendas na bilheteria e site www.eventim.com.br: R$ 30, meia entrada estendida a todas as categorias até 2 horas antes do espetáculo. Faltando 2 horas: R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia-entrada para estudantes, professores, menores de 18 anos e maiores de 60, colaboradores Usiminas, Usiminas Mecânica, Unigal, Mineração Usiminas e Soluções Usiminas)

Mais informações: (31) 3822 – 3031