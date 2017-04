Morre Jerry Adriani, um dos ídolos da Jovem Guarda

O cantor Jerry Adriana faleceu no Rio de Janeiro hoje (23), às 15h30. Ele estava internado Hospital Vitória, na Barra da Tijuca, em tratamento contra o câncer. Ainda não há informações sobre horário e local do velório e do enterro.

O cantor foi um dos ídolos da Jovem Guarda, movimento de rock que envolveu juventude brasileira nos anos 60. Sua estreia foi com a música Um Grande Amor, quando faria sua estreia como ídolo de massa.

Jerry Alves de Sousa, seu nome de batismo, foi o homem que descobriu Raul Seixas, na Bahia. Raul era Raulzito, que fazia bailes grã finos de Salvador com seu grupo, Os Panteras, quando Jerry passou com seu show pela cidade. Ao saber de Raul, o cantor se empenhou para aquele baiano não só ir para o Rio de Janeiro, como também se tornou produtor de seus discos.