Mega Cena estreia nova comédia no Teatro Zélia Olguin

A Cia. Mega-Cena de Teatro estreia dia 13 de maio, às 20h no Teatro Zélia Olguin, no Cariru, em Ipatinga, o seu mais novo espetáculo: Papai Não Deixou Nenhum Tostão. O texto é uma tragicomédia escrita por Antônio Amaro Alves que aborda a luta de dois herdeiros, Salvador e Elizabeth, que brigam entre si para colocar as mãos na herança da família.

A personagem Elizabeth (Eunice Profeta) que pretendia dar uma volta inteira pelo mundo após a morte dos pais interrompe a viagem pela metade, voltando para casa no intuito de tomar posse de sua parte na herança. Ela se depara com as tramoias armadas pelo irmão Salvador (Wanderley Ferreira). Em meio a todo esse circo ela se encontra João Miguel (John Civic) seu ex-namorado do tempo de infância.

Serviço

Papai Não Deixou Nenhum Tostão

Elenco: Eunice Profeta, Wanderley Ferreira e John Civic

Direção e texto: Antônio Amaro Alves

Equipe técnica: Mariane Silva e João Paulo

PRODUÇÃO: Cia. Mega-Cena de Teatro

Ingressos promocionais antecipados para todas as categorias na bilheteria do Centro Cultural Usiminas CR$15,00 e na bilheteria do Teatro Zélia Olguin até 1 hora antes do espetáculo.

Informações: (31) 3822-3031 / (31) 98669- 8432