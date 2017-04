Ipatinga confirma cinco casos de Chikungunya

Somente neste primeiro quadrimestre, foram registrados em Ipatinga 266 casos de dengue, além de 21 de Zika e seis outras notificações de Chikungunya, cinco destes últimos já confirmados. Nesta quarta-feira (26), terceiro Dia D da semana de intensificação no combate ao Aedes aegypti, realizado no Bairro Esperança, a Prefeitura de Ipatinga divulgou por meio da Secretaria Municipal de Saúde os números de casos notificados das doenças provocadas pelo mosquito transmissor.

A Secretaria de Saúde segue com os trabalhos de educação em saúde, que alertam quanto a práticas de prevenção às arboviroses, além da intensificação de vistorias dos Agentes de Combate a Endemias nos imóveis, buscando possíveis focos do inseto nos bairros onde a prefeitura vem desenvolvendo a ação. Nesta quarta-feira, 1.477 imóveis foram visitados no Bairro Esperança. Outros 700 foram encontrados fechados.

Segundo o último Levantamento de Índice Rápido do Aedes Aegypti (LIRAa), o Bairro Esperança possui atualmente um índice de 2,9% de infestação do mosquito, quando o preconizado pelo Ministério da Saúde é de apenas 1%. Os criadouros predominantes no município continuam sendo vasos de plantas, depósitos de água ao solo, calhas e entulhos.

PARTICIPANTES

Adolescentes e jovens da Escola Técnica JK e da Faculdade Única prestigiaram, nesta quarta-feira 926), as atividades do Dia D na praça principal do Bairro Esperança. Para a agente de Combate a Endemias, Karla Crespo, “a luta contra o mosquito Aedes é uma questão de atitude e educação. Engajar alunos, líderes comunitários, empresários, a população de um modo geral nesta ação é de extrema importância, porque gera conhecimento e forma a consciência de que todos nós devemos atuar como agentes multiplicadores de boas práticas, cuidando da nossa casa, do nosso quintal todos os dias”, destaca.

Atividades de ginástica laboral também foram oferecidas à população. Mais de 290 pessoas foram beneficiadas com aferição de pressão arterial, sendo atendidos por profissionais das Unidades Básicas de Saúde em conjunto com estudantes, durante esses três primeiros dias de atividades.