Hospitais do Vale do Aço necessitam de doadores de sangue

A Agência Transfusional do Hospital Municipal de Ipatinga (HMI) está em situação crítica devido ao baixo estoque de bolsas de sangue com fator RH negativo. A queda nos estoques chega a 30% do volume necessário para atender a unidade hospitalar. O HMI consome, em média, 110 bolsas de sangue todos os meses.

Com o objetivo de promover o abastecimento do estoque de bolsas de sangue, a Prefeitura de Ipatinga, em parceria com a Fundação Hemominas, realizará no dia 6 de maio uma nova campanha para doação de sangue. A ação acontecerá das 9h às 16h, com posto de coleta no campus da Faculdade de Medicina do Vale do Aço (Univaço), no Bairro Veneza.

Como explica a farmacêutica da Agência Transfusional do HMI, Monise Fonseca, o intuito é sensibilizar a população não somente de Ipatinga, mas de todo Vale do Aço, uma vez que “a coleta de sangue beneficiará não apenas o Hospital Municipal de Ipatinga, mas outras unidades hospitalares da região conveniadas ao Hemominas, incluindo Vital Brazil, Unimed e São Camilo”.

Somados, estes hospitais consomem cerca de 400 bolsas por mês. No Vale do Aço, apenas o Hospital Márcio Cunha, em Ipatinga, possui banco de sangue com posto de coleta próprio, mas para atender a demanda interna. A demanda do hospital é grande. Por mês, o setor de hemoterapia do HMC produz de 680 a 700 bolsas de hemocomponentes.

Ainda segundo a técnica, “o processo de doação é seguro e retira apenas uma pequena quantidade de sangue (450 ml) da corrente sanguínea, reposta pelo corpo do doador em até 24 horas”, pontua.

VACINAÇÃO E DOAÇÃO

A Fundação Hemominas orienta os candidatos à doação de sangue e que também irão se vacinar contra a gripe, que se imunizem pelo menos dois dias antes da campanha, evitando que haja impedimento temporário para a doação.

O sangue doado é usado em pacientes hematológicos, com câncer e outras doenças que precisam de transfusões frequentes; vítimas de queimaduras e acidentes graves que necessitam de cirurgias de urgência, e também é destinado àqueles que passarão por cirurgias eletivas (programadas). Vale lembrar que o sangue humano é insubstituível e uma única doação é capaz de salvar até quatro vidas.

No dia da coleta, o candidato à doação deve estar alimentado, ter dormido bem na noite anterior (mínimo de seis horas), não ter ingerido bebida alcoólica 12 horas antes e, se for tabagista, não fumar até duas horas antes.

Serviço

Mais informações: 3828.5637.