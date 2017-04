Gripe: Ipatinga vacina mais de 12 mil pessoas em uma semana

Mais de 20% do público-alvo da campanha de vacinação contra a gripe já foram imunizados no município, apenas na primeira semana de atendimento, totalizando 12.845 pessoas. A Prefeitura de Ipatinga, através da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), está convocando a população para comparecer às Unidades Básicas de Saúde (UBS) para se proteger contra os três subtipos de vírus da doença: A/H1N1, A/H3N2 e Influenza B. A dose está disponível nas salas de vacina das UBSs, com atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.

Para garantir que todas as pessoas que se encaixam nos grupos prioritários tenham acesso à imunização, no dia 13 de maio (sábado) será promovido o Dia D da vacinação. Nesta data, as unidades de saúde do município estarão abertas e os profissionais da área ampliarão o atendimento para garantir uma cobertura mais ampla.

A gerente da Vigilância Epidemiológica, Tatiana Cunha Franca, adianta que o alvo é alcançar um público 59.628 pessoas. “Desse total, 23.243 são idosos (a partir de 60 anos), 2.540 gestantes, 418 puérperas, 2.452 trabalhadores da saúde, 14.542 crianças (de seis meses a quatro anos, onze meses e vinte e nove dias), 3.090 professores e 13.343 pacientes crônicos”.

Ela ainda acrescenta que gestantes, puérperas e crianças são três grupos prioritários que, “ao menos por enquanto, não registraram participação expressiva na campanha”. De acordo com a gerente, “a campanha tem por objetivo reduzir as internações, as complicações e a mortalidade que podem ocorrer em consequência das infecções pelo vírus da Influenza”.

DOCUMENTOS

Para se vacinar, a pessoa deve apresentar um documento com foto, mais a carteira de vacinação. Pessoas portadoras de doenças crônicas e outras condições que possam favorecer o surgimento de casos graves de Influenza devem estar com receita médica, prescrição da vacina e justificativa.

Para as puérperas, declaração de nascido vivo do bebê ou registro do nascimento do bebê e, no caso de gestantes, basta a mulher afirmar o seu estado de gravidez.

Em 2016, a Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) provocada pelo vírus Influenza tirou a vida de 290 mineiros. A maior parte dos óbitos – 66,5% – foi causada pelo vírus Influenza tipo A, o H1N1, o mesmo que provocou o surto de 2009, quando 1.270 pessoas afetadas tiveram Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) e 214 morreram. Até então, era o ano com o maior número de mortes pelo vírus.