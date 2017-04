Fiscalização combate, em Ipatinga, comércio ilegal de alimentos

Com apoio da Polícia Militar, uma equipe de fiscalização da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente (Sesuma) de Ipatinga realizou na tarde desta terça-feira (25) a apreensão de dois trailers que comercializavam comida (food trucks) de forma irregular na ‘Praça da Sankyu’, entre a Avenida Monteiro Lobato e a Rua Graciliano Ramos, no Bairro Cidade Nobre. A ação, que chamou a atenção de muitos curiosos, foi empreendida pelo Setor de Posturas da Sesuma e será estendida a outros vendedores de produtos alimentícios que estejam atuando sem alvarás pela cidade, em concorrência desleal com o comércio legalmente estabelecido.

A principal irregularidade verificada é o descumprimento aos artigos 171, 172 e 174 do Código de Posturas (Lei Municipal 375/72), que proíbe a atividade comercial sem autorização da prefeitura. Além de atuar sem alvará de funcionamento, os estabelecimentos do gênero normalmente usam instalações elétricas fora dos padrões. Conforme os fiscais, este também é um expediente que infringe normas de segurança.

Os trailers apreendidos foram encaminhados ao pátio da Suplan. Há uma multa prevista para a liberação. Para voltar a funcionar, os donos dos food trucks devem regularizar sua situação junto ao poder público.

LIXO ACUMULADO

Nos arredores dos dois trailers havia grande quantidade de lixo, depositada em via pública fora do horário de recolhimento, significando fator de proliferação de vetores e doenças. Por isso também foi necessária a intervenção da equipe de limpeza da Sesuma.

O secretário Gilmar Luciano Alves reafirmou sua preocupação com esse tipo de expediente que tem representado verdadeira ameaça à saúde pública. “Infelizmente, este é um problema recorrente em vários locais da cidade. Pedimos a colaboração dos comerciantes e moradores para que observem os dias e horários previstos para a passagem dos caminhões de coleta de lixo domiciliar. O lixo deve ser acondicionado não só de forma correta, mas obedecendo à programação dos veículos coletores, para evitar que animais rasguem as sacolas e exponham imundícies em vias públicas”, reforçou.

Serviço

A Prefeitura de Ipatinga conta com o Whatsapp (9 8587-5724) para denúncias de moradores caso flagrem alguém jogando lixo nas ruas e outros locais de forma indevida.