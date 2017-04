Espetáculo Camille e Rodin chega a Ipatinga neste sábado

Neste sábado, (22), às 20h, o projeto Mostra de Teatro traz ao palco do Teatro do Centro Cultural Usiminas, em Ipatinga, mais um espetáculo de grande repercussão. Desta vez, Melissa Vettore e Leopoldo Pacheco, sob a direção de Elias Andreato, encenam a linda e trágica história de amor vivida por Camille Claudel e Auguste Rodin, escultores franceses imortalizados em suas obras.

E é neste universo da arte, que Camille e Rodin entram em cena, criando no palco uma história de paixão e tragédia. “Trata-se de um texto pulsante, que constrói a vida amorosa desses dois personagens, caminhando paralelamente com o embate na arte”, conta Fabrízio Teixeira, idealizador do Mostra de Teatro. O projeto, por meio do patrocínio da NET e Claro e com o incentivo do Governo de Minas Gerais, tem como o objetivo trazer a Ipatinga grandes espetáculos do cenário nacional.

O ESPETÁCULO

Ao chegar à cidade de Paris, muito jovem, Camille se torna aluna, discípula e amante de Rodin. A intuição criativa de Camille e o apuro conquistado em anos de estudo por Rodin tornaram suas obras muito próximas, a ponto de não se saber se mestre e aluna inspiraram-se ou se um copiou o outro, promovendo um embate de natureza artística entre eles.

Depois de 15 anos de tortuoso relacionamento, o rompimento definitivo marca a vida e a obra deles para sempre. Auguste Rodin se torna o maior escultor de todos os tempos. Camille Claudel, após longo período debatendo-se em dificuldades financeiras, lutando contra a rejeição da família e o preconceito da época por ser mulher, solteira e artista, entrega-se à solidão e à loucura. Por iniciativa de seu irmão, foi internada aos 49 anos, à força, em um manicômio, onde permaneceu por 30 anos.

Esculturas de argila são feitas em cena pelo ator Leopoldo Pacheco, a trilha sonora foi criada com instrumentos de orquestra e será executada ao vivo com piano, violino e violoncelo. O cenário reproduz o ‘Retiro Pagão’, uma casa alugada por Rodin com portas e janelas que favorecem a iluminação, alternando os ambientes do grande ateliê dos artistas.

Serviço:

Camille e Rodin (Projeto Mostra de Teatro)

Dia: 22 de abril

Horário: 20h

Local: Teatro do Centro Cultural Usiminas

Classificação: 12 anos

Duração:1h15

Vendas na bilheteria e site www.eventim.com.br: R$ 50 (inteira) R$ 25 (meia entrada para estudantes, professores, menores de 18 anos e maiores de 60)