Empresas do Vale do Aço se preparam para ‘Indústria 4.0’

Empresários de diversos segmentos da cadeia produtiva do Vale do Aço participaram na noite de ontem (25), no auditório da Fiemg, em Ipatinga, da palestra “Indústria 4.0 – Digitalização Industrial”, promovida pelo Arranjo Produtivo Local (APL) Metalomecânico. Na ótica do gerente de negócios da Siemens, José Eduardo Bahia e do diretor de vendas, simulações e testes da América do Sul, Daniel Scuzzarello, na indústria 4.0, a estratégia é integrar toda a cadeia de valor para atender uma demanda crescente da indústria mundial: a customização em massa.

“A indústria 4.0 é um dos temas mais pujantes da atualidade, considerada a 4ª revolução industrial. Nosso objetivo é inserir o conceito e preparar as indústrias do Vale do Aço para os ganhos dessa nova realidade aumentando a eficiência e a produtividade, além de garantir agilidade e qualidade, por meio de novas tecnologias e de uma possível parceria entre a Siemens, o APL Metalomecânico por meio do Centro de Excelência em Engenharia e o Senai”, pontuou José Eduardo Bahia.

Para o diretor-presidente do APL Metalomecânico, Marlon Duarte, o setor produtivo mundial está em um processo movido por três forças: o avanço exponencial da capacidade dos computadores, a imensa quantidade de informação digitalizada e as novas estratégias de inovação.

“O tema vai de encontro ao futuro da indústria e consequentemente, ao Centro de Excelência em Engenharia no Vale do Aço, um grande anseio da região, que possui ampla tradição na área siderúrgica e grande capacidade de produção industrial metalomecânica. Caso essa parceria com a Siemens se concretize, teremos empresas dotadas com tecnologia de ponta, assim como as grandes indústrias de países desenvolvidos”, explica Marlon.

A palestra contou com o apoio do Sindimiva e Fiemg Regional Vale do Aço, através do Fiemg Jovem. Além de empresários, participaram da palestra o vice-presidente da Fiemg Regional Vale do Aço, Flaviano Gaggiato; o gerente Regional Sesi-Senai, João Thomaz da Silva Júnior; e os gerentes do Senai de Ipatinga e Timóteo, Lírian Lima e Thelmo Bianchini.