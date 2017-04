Em Ipatinga, recém-nascidos recebem CPF já na maternidade

A assistência segura e de qualidade prestada às mamães e aos bebês nascidos na maternidade do Hospital Márcio Cunha (HMC) oferece agora uma comodidade a mais, antes de irem para casa. Além de já contarem com o serviço de emissão da certidão de nascimento dentro do próprio hospital, os pais passam a contar também com o serviço de emissão do documento de Cadastro de Pessoa Física, o CPF, para os filhos recém-nascidos.

“Esse serviço, além de garantir praticidade e facilidade para os pais com a documentação de seus filhos, é um importante fator de humanização” ressalta a enfermeira Ana Flávia Dutra Jordão. A emissão de CPF é gratuita e é realizada no 1° andar da unidade I do Hospital Márcio Cunha, na Sala do Cartório (Unidade Interligada de Registro Civil). Nos primeiros dias de vida da criança, o documento é importante, por exemplo, para se efetuar a inscrição do filho como beneficiário no plano de saúde da Usisaúde.

O horário de funcionamento da sala do cartório é de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 18h. O serviço é exclusivo para pacientes nascidos no HMC. Para a emissão do CPF do recém-nascido, basta que os pais apresentem os documentos de certidão de nascimento – que é feita no mesmo local – e o número do CPF do pai ou da mãe.

Os pais Cledson Duarte Linhares e Alice Silva Duarte registraram a pequena Emanuelly e já foram para casa com a certidão de nascimento e com o CPF da filha em mãos. “Estamos muito felizes em sair do hospital com o CPF da nossa filha pronto. Saber que futuramente não vamos ter que nos preocupar com isso é um alívio. Não enfrentamos fila nem estresse nenhum, foi um procedimento rápido e prático”.