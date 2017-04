Corrida Viva + Ipatinga entrega de kits neste sábado

Os inscritos para participar das provas da Corrida Viva + Ipatinga, promovida pela Usiminas, devem retirar seus kits neste sábado (22), no Centro Cultural Usiminas, das 8h às 14h. A entrega dos kits será feita mediante doações solidárias: um pacote de fralda geriátrica tamanho G ou GG para quem fará a caminha de 3 km e duas latas de 800 gramas de leite em pó para quem vai correr os 10 km.

Todos os inscritos receberam a confirmação por e-mail e, no ato da retirada do kit, devem apresentar um documento com foto. As doações arrecadadas serão encaminhadas a instituições de Ipatinga.

A Corrida será realizada neste domingo (23), às 8h30, no Parque Ipanema, como parte da programação comemorativa ao aniversário de Ipatinga. A organização informa que não haverá retirada de kits no dia do evento. A programação, no Parque Ipanema, começa às 7h30 com concentração, seguida de alongamento. A largada começará com o pelotão de 10 km, seguido pelo grupo da caminhada de 3 km. Durante a corrida, alguns trechos do trânsito em Ipatinga terão desvios sinalizados e a saída para a BR-458 ficará fechada até o término do evento.

O percurso da corrida de 10 km sai do Parque Ipanema, passando pelos bairros Centro e Cariru, enquanto a caminhada de 3 km fica concentrada nas proximidades do Ipatingão. A diretora do Instituto Cultural Usiminas, Penélope Portugal, salienta a importância da prova para integração da comunidade com a cidade. “Convidamos os inscritos a retirarem seus kits mediante a doação solidária e, assim, participar deste evento esportivo voltado para famílias, no Parque Ipanema. A corrida é um importante momento de unir a população para percorrer locais marcantes de Ipatinga, em um mês tão especial para a cidade”, frisa.

SAÚDE

No dia da corrida, a Fundação São Francisco Xavier irá realizar uma série de ações voltadas para saúde e bem-estar, como aferição de pressão, medição do índice de massa corporal e massagem. Em uma das tendas a Fundação São Francisco Xavier levará o projeto Fios de Amor, realizado em parceria do Grupo Se Toque.

O Projeto Fios de Amor incentiva a doação de cabelo para produção de perucas para pacientes em tratamento contra o câncer. Além de doar os cabelos, as pessoas também podem adquirir bolsas e canecas que terão a verba arrecadada revertida para o projeto.

A Corrida Viva + Ipatinga é promovida pelo Instituto Xterra e realizada pela Usiminas, por meio da Lei Federal de Incentivo ao Esporte, com patrocínio da Usisaúde. O evento tem o apoio do Instituto Cultural Usiminas, Usipa e Prefeitura de Ipatinga.

Mais informações sobre a Corrida podem ser conferidas no site: www.corridavivamais.com.br.