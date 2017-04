Corrida Viva + Ipatinga dá exemplo de solidariedade

Muita disposição e solidariedade marcaram a terceira edição da Corrida Viva + Ipatinga, realizada no último domingo (23), no Parque Ipanema, em Ipatinga. Apesar da forte chuva que caiu no Vale do Aço, famílias e atletas encararam com animação a caminhada de 3 km e da corrida de 10 km, no evento esportivo solidário, cuja participação foi feita mediante doações de fralda geriátrica, leite em pó e alimento não perecível. Durante a retirada de kits, no último dia 22, foram arrecadados ao todo 260 pacotes de fralda geriátrica, 200 quilos de leite em pó e 380 quilos de alimentos não perecíveis.

As doações serão encaminhadas nesta semana para instituições de Ipatinga, indicadas pelo grupo de voluntários da Usiminas, que faz um acompanhamento de várias entidades cadastradas. A corrida, um presente da empresa para a comunidade de Ipatinga, integrou a programação comemorativa dos 53 anos de emancipação da cidade. A Corrida Viva + Ipatinga foi promovida pelo Instituto Xterra e realizada pela Usiminas, por meio da Lei Federal de Incentivo ao Esporte, com patrocínio da Usisaúde. O evento teve o apoio do Instituto Cultural Usiminas, Usipa e Prefeitura de Ipatinga.

Durante o evento, a Fundação São Francisco Xavier, braço social da Usiminas nas áreas de saúde e educação, contou com o apoio dos alunos do Curso Técnico do Colégio São Francisco Xavier para realizar uma série de ações voltadas para saúde e bem-estar, como aferição de pressão, medição do índice de massa corporal e massagem. Em uma das tendas, a Fundação apresentou o projeto Fios de Amor, realizado em parceria com o Grupo Se Toque, que busca doação de cabelo para pacientes em tratamento contra o câncer.

COMUNIDADE

O diretor-executivo da Usina de Ipatinga, Roberto Maia, falou sobre a importância da realização do evento para a comunidade em uma data tão importante para Ipatinga. “Mesmo em um cenário ainda desafiador pelo qual passamos no setor siderúrgico, não podemos deixar de comemorar os momentos importantes da nossa comunidade. Por isso, a Usiminas sempre está presente nas programações alusivas ao aniversário de Ipatinga. Esta Corrida, que tem como objetivo homenagear a cidade e seus moradores. A promoção não apenas a busca a qualidade de vida, como também a parceria histórica entre Usiminas e Ipatinga.”, assinala o diretor.

A diretora do Instituto Cultural Usiminas, Penélope Portugal, agradeceu a participação da comunidade no evento. “A corrida já se tornou um evento esportivo de referência atraindo famílias e atletas de toda a região. Agradecemos a participação do público que deu exemplo de disposição e solidariedade”, salientou a diretora.

OS CAMPÕES

Todos os participantes foram recebidos na linha de chegada com medalhas. Já os três primeiros colocados na corrida de 10 km, nas categorias feminina e masculina, foram premiados com troféu, além da medalha.

Na categoria feminina, a ganhadora foi Mônica Maria de Oliveira, que fez o percurso em 46’36’’, seguida de Alessandra Aparecida Neves (46’58’’) e Rita de Cássia Silva (47’20’’). Corredora de referência em Ipatinga, Mônica de Oliveira, que conquistou o segundo lugar na edição da Corrida Viva + Ipatinga de 2015, comemorou o retorno ao pódio. “Toda vitória tem um sabor especial, mesmo com minha experiência. O esporte é tudo na minha vida. Todo dia treino, sou disciplinada e busco sempre o primeiro lugar. A corrida é um exemplo da importância de buscar objetivos com dedicação”, disse Mônica de Oliveira.

Marcos Ricardo Lima Carola faturou o primeiro lugar na categoria masculino, com o tempo de 35’19’’, seguido de Givanildo Rodrigues (35’26’’) e Robert Utsch (36’31’’). Para Marcos Carola, a temperatura mais amena e a chuva não atrapalharam a corrida. “O evento foi muito bom, bem organizado. No percurso todo não faltou água, nem pessoas para indicarem o caminho. O clima estava muito bom pra correr. Participar da Corrida Viva + Ipatinga foi importante para eu me preparar para próximas competições nacionais”, comentou Marcos Carola.