Como os idosos podem evitar a gripe

A gripe é uma doença altamente contagiosa, provocada pelo Influenza, vírus capaz de sofrer mutações. Nesta época do ano é que há um grande aumento no número de casos de contágio, por conta do tempo mais frio e seco.

Os sintomas da gripe são facilmente confundidos com os do resfriado e da rinite alérgica, porém, quando a doença é causada pelo Influenza, eles são mais intensos, a ponto de a pessoa gripada não conseguir realizar suas atividades diárias. Estes sintomas raramente duram por mais de duas semanas, mas quando acometem idosos, devem ser cuidadosamente acompanhados.

Apesar de não ser considerada uma doença grave, a gripe é responsável pela morte de milhares de pessoas por questões relacionadas à baixa imunidade do paciente ou associação com outras doenças, como pneumonias.

A seguir, o pneumologista Mauro Gomes do Hospital Samaritano de São Paulo, relaciona cinco dicas para pessoas acima dos 60 anos evitarem a doença:

Vacinação

A vacina contra a gripe é distribuída na rede pública, gratuitamente, a pessoas acima dos 60 anos e é uma das principais formas de prevenção.

Higiene

Crie o hábito de lavar sempre as mãos com água e sabão ou higienizá-las com álcool em gel. O vírus da gripe pode ser transmitido por diversos lugares e formas de contato. Evite coçar os olhos ou colocar as mãos na boca e no nariz.

Contatos

Mantenha distância de pessoas que possam estar contaminadas com o vírus. O ar que sai dos pulmões de uma pessoa gripada e respirado pelo idoso é o principal caminho para o contágio. E lembre-se sempre de manter o ambiente arejado.

Alimentação

Os idosos devem manter uma alimentação variada, equilibrada e contendo todos os nutrientes essenciais diariamente (vitaminas, minerais e proteínas), podendo estar incluídos em preparações como sopas e caldos, pratos que apetecem nos dias de temperaturas mais baixas. Algumas dicas devem ser seguidas ao montar as refeições: fontes de vitamina C (fortalecem o sistema imunológico); fontes de ácido fólico (feijão, espinafre e brócolis, por exemplo); vitamina A (que estimulam as células de defesa) e vitamina E (antioxidantes).

Idosos com problemas respiratórios

São 44% dos brasileiros sofrendo com problemas respiratórios. Por isso, o especialista alerta para que idosos com comprometimento pulmonar mantenham a consulta em dia e não deixem de usar medicamento contínuo. É com temperaturas mais baixas que as vias aéreas ficam mais irritadas.