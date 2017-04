‘Comida di Buteco’ movimenta economia regional

Com quase 15 dias de realização do Comida di Buteco, no Vale do Aço, os participantes já começaram a notar os bons resultados do evento. O aumento do número de clientes, de vendas e, consequentemente, o aquecimento da economia local já foram registrados pela maioria dos bares participantes.

Para Gabriel Bretas, do Petiscos Bar, estreante no Comida di Buteco, a experiência já valeu a pena. “Estamos praticamente na metade do concurso e já podemos afirmar que o resultado foi positivo. Nossos clientes tradicionais vieram nos prestigiar e notamos a presença de um público novo, que acompanha o evento e veio conferir o nosso ‘Boi tonto’.”, afirmou. “Preparamos o filé mignon ao molho de cerveja preta, acompanhado de farofa com nosso tempero especial e batatas assadas com requeijão e bacon, e o público tem elogiado bastante.”, acrescentou.

Ronan Andrade, do Oficina Crepe, Saladas e Porções, também está satisfeito com sua primeira participação no evento. “Preparamos o prato “Delícia Cremosa”, que é nossa especialidade: crepe francês recheado de filé mignon, molho branco, queijo mussarela, cebolinha e pimenta, e aprovamos esta experiência. Estimamos um aumento de 30% de público neste início de evento”, disse.

Para participar do Comida di Buteco, os botecos selecionados são classificados como espontâneos: aqueles em que o dono está sempre à frente do negócio, não pertencendo a redes ou franquias. É preciso ter a identidade de seu proprietário e, na maioria das vezes, outras pessoas da família trabalhando com o dono.

Ano a ano, o evento vem se consolidando como uma das mais importantes plataformas de transformação social no segmento, contribuindo para manutenção de pequenos comércios, como é o caso do Bar do Paulinho. “Há três anos iniciamos no Comida di Buteco e buscamos sempre melhorar, corrigindo as falhas percebidas para fidelizar os novos clientes que vêm nos conhecer. A cada edição notamos um aumento de movimento no bar e este ano não foi diferente, está melhor que no ano passado”, comemorou Mirtes Nonato.

Serviço

Confira a lista e endereços dos participantes do Comida di Buteco 2017

Arrojado’s – Rua Ataulfo Alves, 190 – Ideal – Ipatinga

Bar da Renata – Rua Angélica, 117 – Centro – Coronel Fabriciano

Bar do Caladinho – Rua dos Caiapós,140 – Panorama – Ipatinga

Bar do Paulinho – Rua Cento e Trinta e Dois, 492 – Santa Maria – Timóteo

Cozinha Brasil- Rua Campinas, 185 – Veneza – Ipatinga

Espaguete e Cia – Praça 29 de abril,132 – Centro Sul – Timóteo

Espetinho Grill – Rua Itajaí, 320 – Caravelas – Ipatinga

Galpão – Av. José Fabricio Gomes, esquina com Rua Argel – Bethânia – Ipatinga

Mistura Fina – Rua Tomé de Souza, 455 – Loja 01 – Bom Retiro – Ipatinga

Oficina – Av. José Júlio das Costas, 1840 – Ideal – Ipatinga

Ôhh… de Casa – Rua Efrem Macedo, 691 – Professores – Coronel Fabriciano

Petiscos Bar & Beer – R. Rodrigues Arzão, 98 – Imbaúbas – Ipatinga

Sal e Brasa – Av. Pêro Vaz de Caminha, 226 – Bom Retiro – Ipatinga

Santropero – Av. Pêro Vaz Caminha, 68 – Bom Retiro – Ipatinga

Tenda Árabe – Rua Jequitibá, 487 – Horto – Ipatinga

Tulipa’s Bar – Rua Felipe dos Santos, 30 B – Cidade Nobre – Ipatinga

O Comida di Buteco Vale do Aço será realizado até o dia 7 de maio, com tira gostos exclusivos para avaliação de jurados e público. Para mais informações acesse: http://www.comidadibuteco.com.br/ipatinga/