Começam segunda-feira as inscrições para a Corrida Viva + Ipatinga

Pela terceira vez, a Usiminas realiza a Corrida Viva + Ipatinga no Parque Ipanema, dentro das comemorações do aniversário da cidade. No dia 23 de abril, a empresa reunirá famílias e amantes do esporte para uma corrida com trajetos de 3 e 10 quilômetros. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas a partir da próxima segunda-feira (10), pelo site: www.corridavivamais.com.br.

Os participantes deverão retirar seus kits, no dia 22 de abril, no Centro Cultural Usiminas, mediante doações: frauda geriátrica (percurso 3 km) e duas latas de leite em pó (percurso 10 km). Os donativos serão destinados, posteriormente, a entidades de Ipatinga.

Quem quiser participar pode escolher entre a corrida de 10 quilômetros ou a caminhada de 3 quilômetros. O primeiro percurso sai do Parque Ipanema, passando pelos bairros Centro e Cariru, enquanto o segundo fica concentrado nas proximidades do Parque. No dia da corrida, a Fundação São Francisco Xavier irá realizar uma série de ações voltadas para saúde e bem-estar, como aferição de pressão, medição do índice de massa corporal, alongamento e massagem.

Em uma das tendas a Fundação São Francisco Xavier levará o projeto Fios de Amor, realizado em parceria do Grupo Se Toque, que busca doação de cabelo para pacientes em tratamento contra o câncer. Além de doar os cabelos, as pessoas também podem adquirir bolsas e canecas que terão a verba arrecadada revertida para o projeto. Para conforto e segurança dos participantes, a Usisaude vai disponibilizar, durante toda a prova, uma ambulância e equipe de profissionais de saúde.

A diretora do Instituto Cultural Usiminas, Penélope Portugal, destaca a importância do evento em uma data tão especial para a cidade. “Mais uma vez vamos reunir famílias e amantes do esporte nesta corrida, que é realizada graças ao esforço conjunto dos patrocinadores e apoiadores. É uma alegria contribuir para as comemorações do aniversário de Ipatinga com um evento que incentiva a prática do esporte e promove saúde”, declara a diretora.

A Corrida Viva + Ipatinga é promovida pelo Instituto Xterra e realizada pela Usiminas, por meio da Lei Federal de Incentivo ao Esporte, com patrocínio do Usisaude. O evento tem o apoio do Instituto Cultural Usiminas, Usipa e Prefeitura de Ipatinga.