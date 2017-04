Coluna William Saliba – 28/04/17

USIMINAS: AGORA, A BRIGA É DOS MINORITÁRIOS

Quem se prepara para recorrer à Justiça, são os acionistas minoritários da Usiminas. Eles discordam da decisão da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) que impediu que um novo conselho da empresa fosse escolhido ontem (27). A da posição da CVM foi tomada depois representação feita pela Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), maior minoritária da Usiminas fora do bloco de controle. Caso a eleição ocorresse, a CSN perderia um de seus dois assentos no colegiado da Usiminas, já que foi impedida de votar na Assembleia Geral de Ordinária (AGO) da concorrente pelo Conselho de Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

SUCESSÃO

A eleição do Conselho de Administração ocorreria devido à morte Paulo Penido, em 2016. Assim, todos os membros eleitos por voto em separado seriam destituídos na assembleia desta quinta-feira, com nova eleição. No Conselho da Usiminas, apenas dois membros foram eleitos pelo voto em separado: Ricardo Weiss, indicado pela CSN; e Luiz Carlos Miranda, ex-presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Ipatinga e representante da Caixa dos Empregados.

MISS TEEN

A Agência Oz promove neste sábado, às 20h, no Centro Cultural Usiminas, em Ipatinga, a escolha da Miss e Mister Teen Minas Gerais 2017. Nesta sexta-feira, a diretora da Oz, Solange Maria, reúne os candidatos e convidados especiais, em coquetel, às 20h, no Restaurante Mellyssa, no Bairro Cidade Nobre.

CAPITAL DO INOX

O prefeito de Timóteo, Geraldo Hilário, manifestou nesta quinta-feira (28), no lançamento do Expo Inox, no Centro Cultural da Fundação Aperam Acesita, o seu propósito de efetivamente tornar a cidade reconhecida em todo país como a capital do aço inoxidável. Uma das suas propostas é transformar a Praça 1º de Maio em um marco turístico. Através de parceria público-privada, Hilário pretende reformar a praça, com a instalação de equipamentos urbanos em aço inox.

EXPO INOX

A Expo Inox será uma feira da indústria, comércio e serviços programada para o período de 21 a 24 de setembro, no Clube Alfa, em Timóteo. A iniciativa tem o apoio, entre outros, da Prefeitura Municipal de Timóteo, Aciati, CDL e Aperam South America.

MENSAGEM DE SÉRGIO LEITE

O engenheiro Sérgio Leite, recentemente reconduzido à presidência da Usiminas, divulgou mensagem na tarde de hoje (28), em razão dos 53 anos de emancipação política de Ipatinga. Na nota, o executivo agradece em nome de toda a equipe da siderúrgica, o apoio de diferentes setores da comunidade – moradores, empresários, lideranças, imprensa, entidades e poder público –, que têm fortalecido a Usiminas no caminho de revitalização da companhia. “Seguiremos juntos, mantendo sempre acesa aquela chama que inaugurou o primeiro alto-forno da Usina de Ipatinga e deu início à nossa história.”- finaliza a mensagem.