Coluna William Saliba – 26/04/17

USIMINAS ELEGE AMANHÃ NOVO PRESIDENTE DO CONSELHO

Assembleia Geral Ordinária (AGO), marcada para amanhã (26), às 13h, em Belo Horizonte, escolherá o novo presidente do conselho de administração da Usiminas. Assim como foi em 2015, se não houver um nome de consenso entre os acionistas controladores (Nippon Steel/Sumitomo, Terniun/Techint e Caixa dos Empregados da Usiminas), o novo presidente do conselho será escolhido pelos sócios minoritários da siderúrgica.

CIDADÃO HONORÁRIO

O presidente da Aperam South America, Frederico Ayres Lima, será homenageado pela Câmara Municipal com o título de Cidadão Honorário de Timóteo. Ele recebe a homenagem nesta quinta-feira (26), às 19h30, no Clube do Sesi, no Bairro Timirim, em Timóteo. A indicação é do vereador Doutor José Fernando.

EXPO INOX

O Grupo Mais Vip de Comunicação & Entretenimento reúne lideranças de Timóteo, amanhã, às 20h, na Fundação Aperam Acesita, em Timóteo, para o lançamento da Expo Inox. A feira da indústria, comércio e serviços será realizada de 21 a 24 de setembro, no Clube Alfa. A iniciativa tem o apoio da Prefeitura Municipal de Timóteo, Aciati, CDL e Aperam South America.

DVD

Quem esteve, nesta quarta-feira (26), revendo os amigos e participando do almoço do Grupo Raízes em Ipatinga, foi o empresário e publicitário Ivanor Tassis. Ele, que dirigiu por muitos anos o extinto diário Vale do Aço, hoje reside em Governador Valadares, sua cidade natal. Ivanor presenteou alguns amigos com o DVD “Minha Oração”, gravado quando da sua apresentação solo ao piano, na Igreja Presbiteriana de Governador Valadares.

AMIGÃO

O programa “Domingão do Amigão”, levado ao ar aos domingos, entre 8h30 e 12h, pela Rádio Vanguarda AM, comemora no próximo domingo (30), o seu segundo aniversário e celebra também os 35 anos da emissora, pioneira em Ipatinga. O programa – apresentado repórter Edmilson Araújo (apelidado de “Amigão”) e pelo jornalista, mestre em História e documentarista Sávio de Tarso – promove, nas manhãs dominicais, um “papo de botequim” sobre os grandes protagonistas da música brasileira, resgatando os valores autênticos da MPB e seus variados gêneros.

PROCESSO ELEITORAL

A palestra “Processo Eleitoral Brasileiro; Certezas e Incertezas”, do advogado Jonair Cordeiro, foi o ponto alto do almoço do Grupo Raízes, nesta quarta-feira (26), às 12h, no Hotel Dan Diego Suítes, em Ipatinga. O evento contou com presença de inúmeras lideranças da Região Metropolitana do Vale do Aço, entre as quais, do vice-prefeito de Ipatinga, Jésus Nascimento e Silva; do prefeito de Timóteo, Geraldo Hilário; do vice-presidente do Instituto dos Advogados de Minas Gerais (IAMG), Felipe Martins; do presidente as seccional Vale do Aço do IAMG, Hitomar Martins; do juiz aposentado Geraldo Hemétrio; do presidente da OAB de Ipatinga, Eduardo Figueredo; da vice-presidente da OAB, Elizabeth Soares e da vereadora de Ipatinga, Cássia Carvalho.

TO BE OR NOT TO BE

No evento, aberto pelo presidente do Grupo Raízes, Elísio Cacildo Vieira, e pelo advogado Jorge Ferreira (ex-presidente regional do IAMG), o palestrante colocou de forma objetiva a situação do processo eleitoral brasileiro. Para o orador Jonair Cordeiro, uma certeza é a função de legislador, assumida pelo Judiciário frente aos impasses do Executivo e Legislativo. Outra certeza é que o judiciário (particularmente o STF) é imprevisível. Os ministros podem mudar de posição sobre uma questão em qualquer instante. Uma das incertezas é o fato das regras eleitorais durarem mais do que uma eleição.

IRRETROATIVIDADE

O vice-prefeito de Ipatinga, Jésus Nascimento e Silva, doutor em Direito e diretor da Fadipa, manifestou a sua tranquilidade quanto à conclusão dos mandatos dos prefeitos de Ipatinga, Sebastião Quintão; e de Timóteo, Geraldo Hilário, que assumiram os cargos assegurados por decisões liminares do STF. “O princípio de irretroatividade da lei assegura esta minha opinião.” – conclui.

A seguir, a cobertura fotográfica do evento: