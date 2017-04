Coluna William Saliba – 25/04/2017

USIMINAS: JUÍZA NEGA LIMINAR E SÉRGIO LEITE CONTINUA PRESIDENTE

Foi negado ontem (24), pela juíza Soraya Brasileiro Teixeira, da 2ª Vara Empresarial do Tribunal de Justiça de Belo Horizonte, o pedido de liminar do grupo Nippon Steel & Sumitomo, que buscava anular as decisões tomadas na reunião do conselho de administração da Usiminas, no último dia 23 de março. Desta forma, é mantida a decisão dos conselheiros que afastou o engenheiro Rômel Erwin de Souza e elegeu o então vice-presidente comercial, Sérgio Leite, como presidente da siderúrgica.

PROCESSO ELEITORAL

O advogado Jonair Cordeiro, presidente da Secional Vale do Aço do Instituto dos Advogados de Minas Gerais (IAMG), é o convidado especial para o tradicional encontro do Grupo Raízes, nesta quarta-feira (26), às 12h, no Hotel Dan Diego Suítes, em Ipatinga. Ele fará a palestra “Processo Eleitoral Brasileiro; Certezas e Incertezas”.

SEGURANÇA REFORÇADA

As comarcas de Ipatinga, Coronel Fabriciano e Timóteo estão entre os 296 fóruns que deverão receber, até o final deste ano, uma completa estrutura de segurança. O sistema envolve a instalação de câmeras, scanners de controle de entrada e saída, além de vigilância armada. A medida foi anunciada, ontem (24), pelo presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), desembargador Herbert Carneiro, atendendo reivindicação da Associação dos Magistrados Mineiros (Amagis). De acordo com o último levantamento do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), realizado no ano passado, há 131 magistrados em situação de risco em 36 tribunais do país.

PROTOCOLO

O Instituto Cenibra assinou na tarde desta terça-feira (25), protocolo de intenções com a prefeitura de Belo Oriente, que aprimora o diálogo e amplia as parcerias entre a Cenibra e o município. Firmaram o documento, o diretor-presidente da empresa, Naohiro Doi; o diretor Industrial e Técnico, Róbinson Félix; e o prefeito Hamilton Rômulo de Menezes.

BOLA MURCHA

A primeira turma do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu hoje (25) pela volta do goleiro Bruno à cadeia, anulando a decisão liminar do ministro Marco Aurélio Mello, que libertou o atleta depois de sete anos na prisão, após ser condenado pela morte de sua ex-amante, Eliza Samudio.

E o Boa Esporte nesta, hem? Comeu um grande frango.

MICROCEFALIA

A Claro, por intermédio do Instituto NET Claro Embratel, anuncia parceria com o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), no combate ao avanço da disseminação do vírus do zika pelo Brasil. Esta inovação tem o intuito de ajudar na pesquisa da evolução da microcefalia em território brasileiro.