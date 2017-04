Coluna William Saliba – 24/04/17

SEBRAE REALIZA SEMANA DO MICROEMPREENDEDOR

Na primeira quinzena de maio, o Sebrae Minas realiza a Semana do Micro Empreendedor (MEI) em 15 cidades da regional Vale do Aço/Rio Doce. A ação tem como objetivo proporcionar atendimentos e capacitações aos microempreendedores individuais. As atividades, gratuitas, incluem oficinas, palestras, atendimentos sobre gestão financeira, orientações sobre direitos e obrigações, além de formalização para quem deseja se tornar MEI. Na Região Metropolitana do Vale do Aço, estão previstos encontros em Coronel Fabriciano (08 a 12/05), Ipatinga (8 a 12/05), e Timóteo (8 a 12/05).

MEI EM MINAS

O Brasil já soma cerca de 7 milhões de Microempreendedores Individuais (MEI). Minas Gerais continua sendo o terceiro Estado com maior número de formalizações, 770 mil até março de 2017. Dessas formalizações, aproximadamente 47% foram feitas por mulheres e 21% dos que viraram MEI eram empreendedores com mais de 51 anos. Além disso, dos formalizados no estado, 1.135 eram estrangeiros, sendo o maior número de portugueses, chineses e argentinos.

RANKING REGIONAL

A região do Rio Doce e Vale do Aço alcança o 5º lugar na lista de Minas Gerais, com mais de 68 mil MEIs ou 8,91% do total do Estado. Em relação aos municípios, Ipatinga alcança o 9º lugar em Minas Gerais e o 1º na região, com 11.527 MEIs formalizados. Já Governador Valadares é o 10º do Estado e 2º na região, com um total de 11.381 MEIs. Em seguida, aparecem Coronel Fabriciano (4.735), Timóteo (3.693) e Itabira (3.514), em 3º, 4º e 5º lugares na lista da região.

FAKE DOS 100 DIAS

O Prefeito de Coronel Fabriciano, Marcos Vinícius, não demorou a emitir nota desmentindo um fake (notícia falsa) que circula nas redes sociais, que o coloca como o melhor prefeito nos primeiros 100 dias de governo. Para Vinicius, é uma montagem grosseira e sem fonte, portanto sem credibilidade. Ele encerra, deixando o recado: “Reitero meu respeito aos colegas prefeitos do Vale do Aço e de Minas Gerais com os quais compartilho os melhores interesses do bem comum de nosso povo e aguardo o julgamento da população, nossa principal razão de trabalho”.

TOURNÊ AMPLIADA

Além de Belo Horizonte, Salvador e Manaus, Porto Alegre também acaba de ser incluída no novo roteiro de shows de Paul McCartney, no Brasil. Na capital gaúcha, a apresentação será no dia 13 de outubro no mesmo Estádio Beira Rio, onde ocorreu o show do ex-beatle, em 2010.

DOR DA ELEGÂNCIA

Uma pesquisa realizada entre agosto e dezembro de 2016 revelou dados e curiosidades a respeito do uso, comportamento e dores das mulheres com calçados de salto. Uma revelação interessante é que 18% das brasileiras usam salto alto porque querem ‘impressionar outras mulheres’. Outro dado importante é que o avanço da idade também muda as percepções do que é importante no uso do calçado. Fugir das dores e conforto tornam-se primordiais. A autoria do estudo é de Thomas Case, Ph.D., fundador da Pés Sem Dor.

NAN…NAN…NÃO

Denise Bueno, musa do programa Globo Esporte em São Paulo e que quase entrou no BBB 2017, resolveu se dedicar ao mundo dos esportes. Psicóloga por formação, ela começou a atuar como bandeirinha em jogos de futebol. As fotos de sua atuação no primeiro jogo como assistente de árbitro repercutiram na imprensa, principalmente na internacional. Devido ao sucesso, a revista masculina Sexy convidou a moça para posar na capa da publicação, mas ganhou um grande “não” da musa dos campos de futebol.