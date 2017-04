Coluna William Saliba – 20/04/2017

PAUL VEM FALAR UAI NOVAMENTE

O cantor e compositor britânico Paul McCartney volta a Minas Gerais. O ex-beatle apresenta-se novamente no Mineirão, em Belo Horizonte, no dia 17 de outubro, dentro turnê comemorativa dos 50 anos de lançamento pelos Beatles do álbum Sargent Peppers Lonely Hearts Club Band. A expectativa do produtor do espetáculo em terras mineiras, Gegê Lara, da Nó de Rosa Produções, é que os ingressos comecem a ser vendidos ainda neste mês ou início de maio. Como jornalista credenciado, tive o privilégio de cobrir os shows anteriormente realizados por McCartney em sua primeira apresentação em Minas Gerais, em 2013; e em sua última turnê brasileira, no Espírito Santo, em 2015.

USIMINAS: BONS RESULTADOS

Como esta coluna antecipou na última segunda-feira (17), a Usiminas fechou com bons resultados o seu primeiro balanço trimestral de 2017. Depois de 11 trimestres, a companhia voltou a registrar lucro líquido e alcançou o resultado positivo de R$ 108 milhões no 1T17, em comparação ao prejuízo líquido de R$ 195 milhões, no trimestre anterior. Da mesma forma, o EBITDA Ajustado (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) consolidado nos três primeiros meses do ano atingiu R$ 533 milhões, o melhor resultado desde o 2T14. A margem de EBITDA Ajustado (representada pelo EBTIDA sobre a receita líquida) no período foi de 22,7%, mais do que o dobro do apurado no quarto trimestre de 2016, de 11,0%.

COMPETITIVIDADE

Os números refletem principalmente o melhor desempenho das atividades da siderurgia, que apresentou incremento no volume de vendas e de preços, além uma série de medidas para ampliar a competitividade. Dentre elas, foram adotados procedimentos para diminuição de custos, controle de despesas e priorização de investimentos.

EXPANDINDO A FROTA

A Viação Águia Branca, uma das maiores empresas de transporte de passageiros do Brasil, passou a contar com 20 ônibus O 500 RSDD 8×2 da Mercedes-Benz com carroçaria Double Decker para oferta de serviços diferenciados aos seus clientes. Os modelos são o top de linha da Mercedes-Benz brasileira.

MODERNIZAÇÃO DA FROTA

O diretor geral da Divisão Passagens da Águia Branca, Renan Chieppe, ressalta que os novos ônibus se destacam por oferecer mais conforto aos passageiros e por agradar aos motoristas pela sua tecnologia superior, especialmente o câmbio totalmente automatizado. Sem pedal de embreagem, o novo modelo amplia muito o conforto de dirigibilidade, além de reduzir o consumo de combustível e a emissão de poluentes. A Águia Branca, presente em 700 localidades com mais de 330 linhas interestaduais e intermunicipais nas regiões Sudeste e Nordeste, sempre manteve expressiva atuação no Vale do Aço,

PREPARE O ANZOL

Neste sábado, está de volta o ‘Pescando no Parque’, de 7h ao meio-dia, na lagoa do Parque Ipanema. O evento faz parte das comemorações dos 53 anos de emancipação de Ipatringa. Serão premiados os pescadores que fisgarem os três peixes maiores e mais pesados. A pescaria é aberta a todos. Entretanto, não será permitida a entrada de pessoas no lago. Outra recomendação é que ninguém alimente os peixes durante a pescaria, seja com ração ou qualquer tipo de petisco.

AMIGOS DO LIVRO

Fundada há cerca de seis anos, a Associação de Apoiadores da Biblioteca Pública (Assabi) de Ipatinga troca a diretoria. Eleitos na última segunda-feira (17), os novos diretores, liderados pela escritora Carla Maria Cordeiro da Silva, tomam posse no próximo dia 9 de maio, data do aniversário da Biblioteca Pública Municipal Zumbi dos Palmares.