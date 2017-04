Coluna William Saliba 10/04/17

DIVULGADO MEMORANDO QUE AFASTOU RÔMEL DA USIMINAS

O jornal Estado de Minas, em sua edição desta segunda-feira (10), divulgou o teor do memorando que levou o Conselho de Administração da Usiminas a afastar o presidente Rômel Erwin de Souza e indicar para o cargo o vice-presidente comercial, Sérgio Leite. O grupo Ternium e sete dos 11 conselheiros entenderam que o memorando assinado pelo executivo no dia 6 de maio de 2016 – que trata de uma negociação sobre o fornecimento à siderúrgica de minério de ferro pela Mineração Usiminas S.A (controlada da Usiminas e da japonesa Sumitomo) – violou o estatuto social da sderúrgica. Esta argumentação é contestada pela Nippon, a outra grande acionista da Usiminas, que defende que o memorando não tem força de contrato, uma vez que não gera obrigação legal entre as partes.

TEOR DO DOCUMENTO

O texto do documento, segundo o jornal, diz que o “memorando apenas expressa a presente intenção e entendimentos das partes e não tem objetivo de constituir um contrato ou criar qualquer obrigação legal para qualquer das partes, a menos que as partes entrem em acordo definitivo”. Desta forma, a Nippon entrou com ação na Justiça e aguarda decisão nos próximos dias, na expectativa que Rômel retorne ao comando da empresa.

IMPRENSA

A Cenibra reúne jornalistas do Leste Mineiro no dia 2 de junho, no tradicional encontro promovido pela empresa em comemoração ao Dia da Imprensa. Neste ano, o evento está programado para o Tauá Resort Caeté.

BOLA NA ÁREA

Ronildson e Nelly Passos são atrações musicais do programa Bola na Área, hoje (10), às 20h, na Rádio Vanguarda Vale do Aço. O programa, apresentado por Fabrício Pereira, será transmitido diretamente do Ninas Bar, no Bairro Iguaçu, em Ipatinga.

E O SALÁRIO, OH!

A consultoria organizacional global Korn Ferry, por meio da divisão Hay Group, realizou uma pesquisa sobre os salários de executivos em cerca de 20 países. No Brasil, por exemplo, os executivos de níveis gerenciais recebem o equivalente a 50,3% dos salários pagos a esses mesmos profissionais nos Estados Unidos. Acima dos executivos americanos estão apenas os profissionais da Austrália (105,9%), Catar (111,5%) e Suíça (137,4%). Na América Latina, o país que mais se destaca é o Chile, com os executivos recebendo 97,5% dos salários pagos nos EUA. Abaixo do Brasil, estão África do Sul (47,8%), Rússia (43,9%) e Índia (24,2%).

FLASH BACK

Foi maravilhoso o reencontro dos integrantes da banda Os Falcões comemorando, no último sábado (8), os 53 anos do Industrial Esporte Clube. O grupo musical, que fez muito sucesso no início dos anos 70, no Vale do Aço, relembrou sucessos do passado, levando os casais presentes ao delírio. Praticamente todos dançaram, cantaram e ficaram no salão do clube até a última música.

Arrastaram e não arredaram o pé, literalmente.

A seguir, fotos do evento: