Cinedocumenta tem inscrições prorrogadas

As inscrições dos filmes para a Cinedocumenta – Mostra de Cinema Documentário podem ser feitas até o próximo dia 20. Em sua 12ª edição, o evento traz como tema “diversidade de amar”.

Podem participar da mostra, longas, médias e curtas-metragens, desde que abordem o tema proposto pelos organizadores. É um caminho que a mostra encontra para ampliar os horizontes da sociedade contemporânea em relação às formas de amar. “Essa é a bandeira defendida pela Cinedocumenta neste ano, já que a intolerância tem sido um mal do nosso tempo.”, comenta Éderson Caldas, idealizador e realizador da Cinedocumenta.

A seleção dos filmes e vídeos será feita por uma comissão nomeada pela direção do evento, e a divulgação dos trabalhos audiovisuais selecionados para a 12ª Mostra de Cinema Documentário e a programação completa do evento será feita no site www.cinedocumenta.com

A Mostra de Cinema Documentário, uma idealização e realização da MC Produção Ltda, conta com o patrocínio da Usiminas e de empresas privadas, por meio das leis de incentivo à cultura, com o apoio da Prefeitura Municipal de Ipatinga. A inscrição é gratuita e deverá ser feita até o dia 7 de abril de 2017, no site oficial do evento: www.cinedocumenta.com

Para seleção, deverá ser enviada a cópia do filme em DVD juntamente com a ficha de inscrição devidamente preenchida e assinada para Mc Produção (Rua Montevidéu, 118 – Bethânia – CEP 35.164-085 – Ipatinga – MG.