Chega a Ipatinga o novo ‘Minas ao Luar’

Um dos mais tradicionais projetos culturais do Sesc, o Minas ao Luar, está em um novo momento. Agora é a vez de Ipatinga receber a iniciativa, considerada uma das mais importantes do país de valorização da música brasileira. A apresentação será em 29 de abril (sábado), no Parque Ipanema, a partir das 21h.

As atrações são o grupo Canta Brasil e a dupla Relber & Allan. A participação é gratuita e a iniciativa tem apoio do Sindicato do Comércio do Vale do Aço e da Prefeitura de Ipatinga.

Conquistar o mundo através da música e da arte. É com esse propósito que o conjunto Canta Brasil foi criado. Os músicos levam ao pé da letra o nome do grupo e mobilizam o público por onde passam, com um amplo repertório de canções brasileiras de grandes mestres de diversos gêneros e períodos. Os artistas contribuem efetivamente com a divulgação desse repertório pelo mundo.

Os músicos e cantores Relber & Allan são antigos conhecidos do público de Ipatinga e região. Com o sonho de serem artistas de sucesso iniciam, em 2008, um projeto musical promissor. O estilo diferenciado da dupla trouxe convites para shows em bares, casas noturnas e diversos eventos em todo Vale do Aço. Em 2009 gravaram o primeiro DVD reunindo um grande público no Estádio Ipatingão.

NOVO MOMENTO

Recentemente o Minas ao Luar apresentou sua nova identidade. Agora o público da região do Vale do Aço também poderá conhecer a proposta. A nova marca surgiu do objetivo de representar a diversidade musical do projeto, que hoje abrange variados movimentos artísticos e musicais.

A ideia foi desenvolvida a partir da ‘hibridização’ da iniciativa, ou seja, da busca de representar a diversidade de estilos musicais que se encontrarão nos palcos do Minas ao Luar, em todo o território mineiro.

O PROJETO

O Minas ao Luar é um projeto do Sesc integrado ao Sistema Fecomércio MG, Sesc, Senac e Sindicatos, que atua na valorização da música brasileira e das culturas populares tradicionais, por meio de apresentações artísticas gratuitas e de qualidade, para toda a família. Promove o diálogo e intercambio com as manifestações culturais tradicionais locais e leituras contemporâneas.

Desde a primeira edição, foram mais de 600 apresentações em mais de 200 municípios, dentro e fora de Minas Gerais, contabilizando um público superior a dois milhões de espectadores. Todo esse sucesso já rendeu a produção de três discos – Minas ao Luar: Canções 1; Minas ao Luar: Canções 2 e Minas ao Luar: Canções 3 – e um livro, com letras e cifras para acompanhamento em violão, o Minas ao Luar: Canções. Além disso, o Sesc lançou, em dezembro de 2014, o primeiro DVD do projeto: Minas ao Luar: ao vivo no Sesc Palladium, que é distribuído, gratuitamente, nas apresentações, como acontece com os três discos e o livro produzidos anteriormente.

Serviço

Minas ao Luar, em Ipatinga

Atrações: grupo Canta Brasil e a dupla Relber & Allan

Data: 29/4, sábado

Hora: 21h

Local: Parque Ipanema (avenida Burle Marx, s/nº)

Entrada gratuita

Informações para o público: (31) 3270-8100