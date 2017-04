Campanha espera coletar 180 bolsas de sangue

Com o objetivo de abastecer o estoque de bolsas de sangue do Hospital Municipal de Ipatinga (HMI), a prefeitura realiza no próximo dia 6, em parceria com a Fundação Hemominas e a Faculdade de Medicina do Vale do Aço (Univaço), a primeira campanha de doação voluntária de sangue de 2017. A ação será realizada das 9h às 16h, com posto de coleta no campus da Univaço, no Bairro Veneza I.

Segundo a farmacêutica da Agência Transfusional do HMI, Monise Fonseca, a prefeitura espera coletar 180 bolsas de sangue (capacidade máxima) no dia da campanha. “Todos os doadores são muito bem-vindos, pois há pacientes dos mais diversos tipos de sangue necessitando de doação. Mas, especialmente, aguardamos as pessoas que possuem o grupo sanguíneo com fator RH negativo, que são A-, B-, AB- e O-, esse último considerado doador universal”, enfatizou.

Atualmente, a Agência Transfusional do HMI está em situação crítica devido ao baixo estoque de bolsas de sangue com fator RH negativo. A queda nos estoques chega a 30% do volume necessário para atender a unidade hospitalar. O HMI consome, em média, 110 bolsas de sangue todos os meses.

O sangue doado é utilizado em pacientes hematológicos, com câncer e outras doenças; vítimas de queimaduras e de acidentes graves que serão submetidos a cirurgias de urgência ou pessoas que passarão por cirurgias eletivas (programadas). Alguém que será submetido a cirurgia cardíaca, por exemplo, precisa de muito sangue. Sem ele, o procedimento vital para sua saúde pode ser adiado ou mesmo cancelado.

Serviço

Orientações aos Doadores