Biblioteca Central de Ideias comemora 12 anos em Ipatinga

A Biblioteca Central de Ideias, localizada no Centro Cultural Usiminas, em Ipatinga, completa 12 anos de fundação no dia 28 de abril. E para celebrar a data, o Instituto Cultural Usiminas lança uma programação especial que movimentará o espaço na próxima semana. Entre os dias 25 e 29 de abril, três atividades serão ofertadas para a comunidade: Troca de Livros, Contação de História e Arte em Família.

Durante os cinco dias, os usuários da biblioteca poderão participar da Troca de Livros, com a possibilidade de deixar um exemplar no espaço e levar outro para casa. A troca pode ser feita de terça a sábado, durante o horário de funcionamento da Biblioteca, das 10h às 21h. Na quarta-feira (26), a atriz Raquel Vieira vai realizar uma contação de história especial para famílias, na Biblioteca Central de Ideias, às 19h. Raquel dará vida à personagem Flora Manga que conduzirá o público em visita interativa pela Biblioteca, na qual os participantes terão momentos de aprendizado sobre o universo da literatura. Na quarta (26) e quinta-feira (27/4), quatro sessões da Contação de Histórias, pela manhã e à tarde, serão apresentadas para escolas previamente agendadas.

Para encerrar a programação em grande estilo, no próximo sábado (29) será realizada uma edição especial do Arte em Família. A partir de 15h, a contadora de histórias Adriane Lima vai contar a história “As Mil e Uma Noites”, inspirada na figura de Sherazade, rainha persa e narradora dos contos de “As Mil e Uma Noites”. Na atividade, o público vai aprender de forma divertida a como se encantar por uma história a cada noite e, em seguida, confeccionar uma capa mágica para os livros favoritos que serão lidos em família. O agendamento para participar das atividades pode ser feito pelo telefone (31) 3824-3849.

A diretora do Instituto Cultural Usiminas, Penélope Portugal, destaca a importância da Biblioteca para ampliar o acesso da comunidade à leitura. “É com muita alegria que celebramos os 12 anos de fundação deste espaço que, além de empréstimos de livros e acesso gratuito à internet, promove o incentivo à leitura por meio de várias atividades gratuitas para escolas e comunidade. Esperamos que a população do Vale do Aço e entorno se aproprie cada vez mais da Biblioteca Central de Ideias”, enfatiza a diretora.

ESPAÇO COMUNITÁRIO

Atualmente o acervo da Biblioteca Central de Ideias é composto por aproximadamente 9 mil títulos entre arte, literatura, parapsicologia, história, administração, best selleres e outros. Os associados chegam a 13 mil pessoas. A biblioteca também disponibiliza acesso gratuito à internet.

Para se tornar sócio basta apresentar identidade ou certidão de nascimento, CPF, comprovante de endereço e uma foto 3×4 atualizada. O espaço literário funciona de terça a sábados, das 10h às 21h. Mais informações pelo telefone (31) 3824-3849.

