Baile do Industrial marca reencontro da antológica banda Os Falcões

Ao lado da guitarra, sua velha companheira desde 1967 e que deu origem à banda Os Falcões, o hoje engenheiro de automação Sílvio Miranda, consultor do setor de engenharia, em Belo Horizonte, aguarda ansioso pelo Baile dos 53 anos do Industrial Esporte Clube, no próximo sábado (8), em Ipatinga. Será a oportunidade de se apresentar ao lado dos velhos companheiros, na festa que marca o reencontro dos integrantes da banda de rock “Os Falcões”, que fez muito sucesso na Região Metropolitana do Vale do Aço, no início dos anos 60.

Sílvio se recorda com saudades do seu pai Orlandino Coura Miranda, um dos pioneiros de Ipatinga. Nascido na região rural de Antônio Dias, Orlandino era filho de seresteiro de onde certamente veio o seu talento musical. Tornou-se um grande cavaquinhista e tocou em um grupo regional em Timóteo, junto com os amigos Nhô, Grilo e Zé Branco, que o acompanharam ao longo da vida.

“O ‘regional’ do meu pai acompanhava calouros num programa dominical no Cine Marabá, em Timóteo, denominado de ‘E o trabalhador se diverte’. A iniciativa foi depois levada para Ipatinga em uma nova produção, no Cine Horto, chamada ‘OP Show’. Era então apresentado pelo escritor e hoje advogado Ignácio Peter, amigo de longa data do meu pai.” – lembra Sílvio.

ORIGEM DA BANDA

“Nesta época já adolescente também me apaixonei pela música.” – confessa o engenheiro. “Tomei as minhas primeiras aulas de violão na Corporação Musica Santa Cecília. Logo em seguida, veio a primeira guitarra, uma Giannini comprada à prestação na Mesbla, em Belo Horizonte; e daí, o primeiro amplificador Phelpa… e mais uma guitarra, e outro amplificador. Assim foi nascendo o grupo Os Falcões, com a chegada de Emanuel, Roberto, Jackson, Gildo, Zé Maria.” – relembra.

A banda abria o programa Op Show nas manhãs de domingo com a lendária música “O milionário” gravada originalmente pelos Os Incríveis. Dotado de grande bom gosto e comparecendo com sua versatilidade musical adquirida desde os tempos de “regional”, o “seu Orlandino” direcionou o repertório da banda para uma proposta eclética, diferente da maioria na época – que se limitava ao rock internacional, interpretado com o inglês possível.

O grupo Os Falcões se apresentou em todos os clubes do Vale do Aço e também das cidades vizinhas. Destacou-se com as suas apresentações em Governador Valadares e Caratinga, nos memoráveis “bailes de formatura”. “Em Ipatinga, acho que nossos palcos mais frequentes foram os da Usipa e Usipinha, onde animamos bailes e incontáveis “horas dançantes” – lembra Sílvio.

A vida seguiu seu curso. De mudança para Belo Horizonte, Emanuel e Roberto seguiram carreira na música e montaram a lendária Banda Pendulum. “Eu fiquei pela região mesmo, em Ipatinga, e depois me mudei para Coronel Fabriciano, até me transferir de vez para Belo Horizonte.“ – finaliza o músico e engenheiro.

No Vale do Aço, Sílvio Miranda foi músico, jornalista, radialista, professor e engenheiro. Fez carreira na então Acesita, onde trabalhou por 21 anos. A experiência adquirida possibilitou-lhe tornar-se empresário do ramo de engenharia, atividade que exerce até hoje, sem nunca ter abandonado a música.

“O Baile dos 53 Anos do Industrial está me propiciando a oportunidade de, junto com meus amigos de toda a vida, prestar uma singela homenagem dos Falcões àquele que compartilhou seu dom com todos nós, o meu pai Orlandino Coura Miranda, ao promover este encontro inédito e histórico.” – revela orgulhoso.