Atividades esportivas e culturais marcam os 53 anos de Ipatinga

Atrações especiais estão reservadas ao público no Parque Ipanema, neste sábado (29), nas comemorações do 53º aniversário de emancipação política de Ipatinga. Entre elas, haverá a distribuição de um bolo de 53 metros oferecido como presente pela rede de supermercados Epa-Mineirão Atacarejo.

A programação festiva, promovida pela prefeitura em parcerias público-privadas, tem início às 8h e se estenderá até à noite. Será aberta com números musicais executados pela Banda da Polícia Militar. O ‘parabéns pra você’ será cantado às 8h30, antecedendo o corte do bolo.

MUTIRÃO DA CIDADANIA

Ainda pela manhã, dentro do Parque Ipanema, haverá diversas tendas com parceiros de inúmeras áreas e segmentos, em um dia especial para promover ações de prestação de serviços à população. Este Mutirão Festivo da Cidadania será promovido com apoio da Cenibra, Fiemg, Sesc, Sest/Senat, Faculdades Única, Pitágoras, Fadipa e de Medicina, secretarias municipais, comunidades religiosas, Polícias Militar e Civil, Copasa, Corpo de Bombeiros, Sindcomércio Vale do Aço, Fecomércio Minas Gerais, Agência OZ, Sindvest Vale do Aço, Sertep, Lions e Rotary Clube.

Também constam da programação fanfarras com alunos da rede municipal de ensino, atividades culturais das escolas municipais e concurso de educação, promovidos pela prefeitura através da Secretaria de Educação.

Ainda dentro do contexto educacional, a partir das 9h o Parque da Ciência estará aberto para visitação, com seus curiosos equipamentos que demonstram fenômenos físicos, biológicos e químicos, entre outros.

ESPORTE, CULINÁRIA E ARTESANATO

O Programa Esporte e Lazer da Cidade (Pelc) também deixará sua contribuição neste evento no Parque Ipanema, promovendo, entre outras, oficinas de xadrez, aplicadas por seus monitores.

A Feira de Arte e Artesanato (Feirart), tradicionalmente realizada no centro da cidade, também integrará a programação de aniversário, e neste dia 29 muda de lugar, expondo seus artigos no Parque Ipanema. Quase 20 barracas de artesãos e outros parceiros estarão à disposição do público na Avenida Burle Marx, durante à noite, com venda de artesanato, produtos personalizados e uma praça de alimentação com comidas típicas.

Ainda dentro do programa de aniversário, no sábado (29) será disputada, às 10h, a final da Copa Minas de Futebol Feminino, no estádio João Elias Inácio (campo do Canaã). Já no domingo (30) acontece a prova da Copa Vale do Aço de Kart, no Kartódromo Emerson Fittipaldi.

NOITE DE SHOWS

A partir das 20h, com a Banda Canta Brasil, acontece o evento ‘Minas ao Luar’, um projeto de valorização da música brasileira e das culturas populares tradicionais, por meio de apresentações artísticas gratuitas e de qualidade, com patrocínio do Sesc. Desde a primeira edição, já são mais de 600 apresentações em mais de 200 municípios, dentro e fora de Minas Gerais, contabilizando um público superior a 2 milhões de espectadores.

Logo depois, fechando a programação, sobe ao palco a dupla sertaneja local Relber e Allan, que ganhou notoriedade nacional especialmente a partir de 2015, depois de se apresentar no Raul Gil e Programa do Ratinho, no SBT, e participar do evento Brazilian Day, nos Estados Unidos.