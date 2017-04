Apesar da chuva, mais de 300 atletas disputam a rústica Viva + Ipatinga

Apesar da chuva forte que caiu na manhã de domingo (23), centenas de competidores que se inscreveram para a Corrida Viva + Ipatinga, em comemoração aos 53 anos da cidade, compareceram ao Parque Ipanema para encarar a prova de 10 km e a caminhada posterior de 3 km. Foi expressivo o número de atletas profissionais e amadores ignorando as condições de tempo desfavoráveis.

A corrida teve início às 8h30, seguida da caminhada. Todos os atletas que participaram do evento ganharam um kit composto de camisa e um boné alusivos à corrida. Conforme estava determinado, o material foi retirado no dia anterior, no Centro Cultural Usiminas.

O evento foi realizado pela Usiminas em parceria com a Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer e o Instituto Xerra.

OS CAMPEÕES

Entre os homens, o primeiro a cruzar a linha de chegada foi Marcos Ricardo Lima Carola, da equipe Rua Assessoria Esportiva, que subiu ao pódio também com o coordenador Robert Silveira Utsch, o terceiro colocado. O vice-campeão foi Givanildo Rodrigues de Almeida, representando a equipe da AM Esportes Assessoria Esportiva.

No feminino, a vencedora foi Mônica Maria de Oliveira Galli, seguida de Alessandra Aparecida Neves e Rita de Cássia Silva Félix, respectivamente, todas também da Rua Assessoria Esportiva, que dominou o circuito.

Os atletas profissionais puderam medir seus tempos através do sistema eletrônico, mas todos os participantes, tanto da corrida quanto da caminhada, receberam medalhas de participação.

Na corrida de 10 km, os três primeiros colocados no masculino e no feminino receberam troféus.