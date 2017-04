Acicel e CDL promovem, pela sétima vez, o Dia de Receber Bem

Devido ao próximo dia 29 (feriado em Ipatinga e Timóteo) cair no sábado, as ações do Dia de Receber Bem, em Coronel Fabriciano, começarão na sexta-feira (28) sendo estendida até o dia seguinte. Os clientes que fizerem suas compras no comércio de Coronel Fabriciano neste final de semana, poderão se cadastrar no site www.movimentacomercio.com.br e concorrerem a uma smart TV de 40 polegadas.

Criado para atrair os consumidores para fazerem suas compras no comércio de Coronel Fabriciano no dia 29 de abril, data em que é feriado municipal em virtude do aniversário de emancipação política das cidades de Ipatinga e Timóteo, a mobilização “Dia de Receber Bem” transformado em Lei Municipal 3.781, de 25 de abril de 2013, vem se consolidando a cada ano e chega a sua sétima edição.

A cada pesquisa realizada após a ação, os números mostram que esta é uma mobilização que vale a pena investir, aproveitar o fluxo expressivo de pessoas circulantes nas ruas da cidade. Segundo dados da pesquisa do ano passado, 92% dos empresários entrevistados receberem clientes das cidades vizinhas e 69% dos entrevistados disseram que a mobilização refletiu em resultados positivos nos negócios.

A Acicel-CDL trabalhará em parceria com a Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Guarda Mirim, Guarda Municipal, Câmara Municipal e Prefeitura Municipal, oferecendo aos consumidores e empresários, uma estrutura para garantir a segurança e a tranquilidade das pessoas que vierem fazer suas compras em Coronel Fabriciano.

“Acreditamos que, como nos anos anteriores, teremos êxito nesta mobilização com a efetiva participação dos empresários. Temos que inovar e buscar novas alternativas para os nossos negócios e o Dia de Receber Bem é excelente para colocarmos em prova as nossas habilidades empreendedoras” afirmou o presidente da Acicel-CDL, Marco Túlio Lamounier.

A Acicel-CDL enviou orientações para os empresários preparem suas lojas para este final de semana, convidando os clientes para fazerem suas compras, oferecendo além da oportunidade de concorrer ao prêmio do “Movimenta Comércio”, um diferencial da própria loja.

Com o lema “Quem sabe faz a hora, não espera acontecer” a ACcicel-CDL acredita que o Dia de Receber Bem será mais uma oportunidade de se obter resultados positivos nos negócios para aqueles que trabalharem de forma estratégica com foco no cliente.

Serviço

Informações pelo telefone (31) 3841-9900