Reunião em Coronel Fabriciano define implantação do Samu Regional

O Prefeito de Coronel Fabriciano, Marcos Vinícius, participou hoje (28), na Câmara Municipal da reunião convocada pela Superintendência Estadual de Saúde (SES) para apresentar a proposta final da implantação do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O projeto atenderá 35 municípios e beneficiar mais de 850 mil habitantes.

“O primeiro passo era constituir o Cisvales, o qual já foi formado. Também fizemos o convenio de implantação de R$3 milhões. O Estado comprou as ambulâncias. Serão três unidades avançadas e 12 básicas distribuídas em 10 cidades do território da Gerência Regional de Saúde”, explica o Superintendente Regional de Saúde, Wagner Barbalho.

O Consórcio Intermunicipal de Saúde dos Vales (Cisvales) tem sede em Ipatinga, com o objetivo de desenvolver, em conjunto, ações e serviços de saúde. O órgão tem entre as suas funções o gerenciamento dos serviços de Urgência e Emergência da Região Metropolitana do Vale do Aço, conforme estabelece a Lei Federal n°. 11.107/05. Segundo a secretária executiva do órgão, Charlene Geise da Costa Soares, o processo seletivo está encaminhado. “Já fizemos as contratações. Agora vamos oferecer cursos de capacitação para treinar o pessoal em atendimento de urgência e emergência”, ressaltou.

No encontro, a deputada Estadual Rosangela Reis (Pros), chamou a atenção para uma possível união do Cisvales com o consórcio Consurge, sediado em Governador Valadares. “Será um retrocesso. Existe hoje uma cogitação do governo e prefeitura de Valadares querendo unir o Cisvales e o Consurge. Não temos interesse. São recursos que serão geridos aqui e somos da região metropolitana. Já estamos implantando e não queremos retroagir”, disse a deputada.