Coluna William Saliba – 15/03/17

IPATINGA BUSCA CONCILIAÇÃO ENTRE ACIONISTAS DA USIMINAS

A Administração Municipal de Ipatinga se colocou à disposição dos dois principais acionistas da Usiminas, Nippon Steel e Ternium, para buscar uma conciliação na divergência entre ambos, que já se estende por vários anos. A revelação foi feita hoje pelo vice-prefeito de Ipatinga, Jésus Nascimento da Silva, no almoço do Grupo Raízes. Jésus informou a pré-disposição do prefeito Sebastião Quintão em intermediar um acordo conciliatório ou tentar agilizar uma decisão definitiva do Tribunal de Justiça de Minas Gerais em torno do impasse, que traz sérios reflexos para siderúrgica mineira e comunidades do seu entorno.

Se não sair a conciliação, só com muita oração, como diz o prefeito.

CONVIDADOS

O Grupo Raízes, presidido pelo engenheiro Elísio Cacildo Vieira, recebeu além do vice-prefeito de Ipatinga, Jésus Nascimento da Silva, outros convidados em seu tradicional almoço de hoje, no Hotel San Diego Suítes, em Ipatinga. Compartilharam a mesa com o tradicional grupo de líderes de Ipatinga, o médico Inaldo Régis da Silva e o empresário Wallace Barreto Simão.

FIBRA ÓTICA

O diretor da WR Construtora, Wallace Barreto Simão, anunciou que a Giganet, empresa do grupo voltada para o fornecimento de acesso à internet, registrou um crescimento de 300 por cento em 2016, na Região Metropolitana do Vale do Aço. Com a marca de 400 km de fibra ótica já instalada em Timóteo, a Giganet se prepara agora para crescer em Ipatinga, onde já está presente em alguns bairros da cidade.

A seguir a cobertura fotográfica do almoço do Grupo Raízes: