Coluna William Saliba – 02/03/2017

OUTRO JUIZ DO LESTE MINEIRO CHEGA AO TJMG

Juiz de Direito desde 1992, tendo atuado por muitos anos na Comarca de Ipatinga, Ronaldo Claret de Morais é um dos quatro novos desembargadores do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG). Junto com ele, também foram promovidos por merecimento o juiz Ramon Tácio de Oliveira; e por antiguidade Amauri Pinto Ferreira e Marcos Henrique Cadeira Brant.

ATUAÇÃO REGIONAL

O novo desembargador Ronaldo Claret de Morais é graduado em Direito pela Faculdade de Direito do Vale do Rio Doce (1983) e em Ciências Contábeis pela Faculdade de Ciências Contábeis de Caratinga (1977). Foi conciliador voluntário do Juizado Especial de Pequenas Causas da Comarca de Ipatinga, no período de 1990 a 1991. Especializou-se em Direito Processual pela Faculdade de Direito de Ipatinga (2001); e foi professor universitário no período de 1998 a 2006, lecionando Direito Civil, na mesma escola. Claret também foi orientador em cursos de formação inicial de juízes promovidos pela Escola Judicial Desembargador Edésio Fernandes, do TJMG, em Belo Horizonte.

GAFE DO ANO

– E o Oscar, heim?

– Moonlight… La, La, Longe!

SEM BOLO, NEM VELA

No último dia 23, sem muita badalação, foi lembrado internamente o aniversário do maior e mais antigo clube recreativo de Ipatinga, construído pela Usiminas. A Usipa completou 58 anos de fundação.

MARIA DA PENHA

Diversos deputados defenderam no plenário da Câmara Federal a aprovação do projeto que modifica a Lei Maria da Penha (Lei 11.340/06) para criminalizar a divulgação pela internet – ou outro meio – de imagens, vídeos, áudios, montagens ou fotocomposições de mulher sem o seu expresso consentimento. Clique indevido dará cadeia.

O SUPER 4G

Brasília será a primeira cidade brasileira a ter o sinal de 4G de longa distância. O sinal de internet móvel 4G na faixa de 700 megahertz (MHz) deverá ser disponibilizado para a população da Capital Federal a partir de maio. Em novembro do ano passado, a cidade passou pelo processo de desligamento do sinal analógico de televisão, o que liberou a frequência para o uso das operadoras de telefonia para oferecer a tecnologia 4G.