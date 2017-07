Advogada de Ipatinga aciona Cemig por cobrança ilegal de energia elétrica

O fornecimento de energia elétrica é uma operação sujeita à incidência do ICMS. Ocorre que os Estados brasileiros, como Minas Gerais, estão exigindo o ICMS sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e a Tarifa do Uso do Sistema de Distribuição (TUSD), devidas como remuneração pelo uso da rede básica do sistema de transmissão e da rede de distribuição de energia elétrica. A cobrança é ilegal, de acordo com jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

A questão levou a advogada Cibele Miranda Agnelo a reivindicar no Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Ipatinga que seja declarada a inexistência de relação jurídico-tributária que a obrigue a recolher o ICMS sobre quaisquer encargos de transmissão, distribuição e demais encargos setoriais. Cibele solicita que a respectiva base de cálculo de sua conta de energia seja restrita pela Cemig aos valores pagos a título de efetivo fornecimento e consumo de energia elétrica.

ENTENDA O CASO

A comercialização da energia ocorre entre produtor e consumidor, enquanto a transmissão e a distribuição são apenas atividades-meio, que têm como objetivo viabilizar o fornecimento da energia elétrica pelas geradoras aos consumidores finais em sua atividade-fim. Ocorre que o ICMS que incide sobre energia elétrica tem como fato gerador a circulação da mercadoria, e não do serviço de transporte de transmissão e distribuição de energia elétrica. Ou seja, o ICMS incidente sobre a energia elétrica não pode incidir sobre as etapas necessárias a tal fornecimento. “Quem deve pagar os tributos pela transmissão e a distribuição da energia é a Cemig e não o consumidor final” – argumenta a advogada.

Cibele orienta que o consumidor deve procurar um advogado e entrar com uma Ação de Restituição no Juizado Especial, sem a necessidade de pagar custas judiciais. Assim, é possível ajuizar ação para requerer a exclusão dos encargos devidos pela distribuição e transmissão de energia elétrica (TUST/TUSD) da base de cálculo do ICMS da conta de energia elétrica, por se tratar de cobrança claramente inconstitucional e ilegal, bem como para requerer a restituição dos valores indevidamente recolhidos a tal título nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.