Usipa recruta atletas para o Projeto Ecomov de Vôlei

A partir da terça-feira (14), o Departamento de Voleibol da Usipa, em Ipatinga, realizará inscrições para o recrutamento de atletas para seleção da equipe apoiada pelo Projeto Ecomov Voleibol. O candidato aprovado no teste receberá treinamento especializado, de segunda a sexta-feira, acompanhado pela comissão técnica da Usipa. Além disso, terá todos os benefícios para competição (hospedagem, transporte e taxas federativas) custeados pelo projeto.

“O atleta não tem gasto nenhum. Ele terá a oportunidade de praticar o voleibol de forma gratuita, não terá despesas de treinamento e também ganhará seu uniforme”, explica Josias Alves, coordenador de Voleibol da Usipa.

INSCRIÇÕES

Para se candidatar a uma vaga no projeto, o candidato terá até sexta-feira (17) ir ao Departamento de Voleibol da Usipa com o responsável, e apresentar documento oficial com foto. O atendimento será realizado de 8h as 11h e das 14h às 18h. A categoria feminina é destinada às atletas de 11 a 13 anos, já na masculina podem participar jovens de 11 a 14 anos.

“O clube trabalha com essa faixa etária para dar oportunidade de um jogador, ainda novo, ter boa vivência no esporte. Além disso, ao subir de categoria e com o bom desempenho, ele ainda tem a chance de ir para grandes clubes do Brasil, conforme ocorreu recentemente, com oito atletas do nosso plantel.” conta Josias.

PROJETO ECOMOV

O Ecomov é um projeto aprovado na lei de incentivo ao Esporte do Governo de Minas Gerais, com o apoio da Usiminas por meio de renúncia fiscal do ICMS. Há três anos, ele é um dos grandes responsáveis pelo excelente desempenho esportivo do clube.

Graças ao projeto, a Usipa voltou a ter atletas e técnicos na Seleção Mineira de Voleibol, algo que não ocorria há mais de 10 anos. Outro ponto positivo foi o retorno do Campeonato AR-4, que permitiu o retorno às competições regionais.